Real Madrid başkanı Perez’in danışmanlığını yapan Zidane sayesinde tesisleri gezmiş ve idolü C.Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti. O gün altyapıya almadılar. Madrid, birçok futbolcunun olduğu gibi Mbappe’nin çocukluk hayaliydi ve değeri 180 milyon Euro olan yıldızı bedava kadrosuna kattılar

Falcao'nun forma giydiği Monaco, 2016-17 sezonunda PSG'nin 4 sezonluk şampiyonluk serisine son verdiğinde tüm dünya, Kolombiyalının forvetteki partnerini konuşuyordu. Paris'in banliyösü Bondy'de büyüyen çocuk 13 yaşında Monaco altyapısından gelmiş, 16 yaşındayken de babası, sportif direktör Luis Campos'un kapısını çalmıştı ve 'Oğluma şans vermiyorlar, yeni kontrat yapmayacağız' demişti. Babayı ikna eden Campos, Monaco'dan ayrıldı. Bu kez de Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille ile PSG'nin bir başka serisine son noktayı koydu. O serisi biterken Monaco'ya hediyesi ise Rus patronun 180 milyon Euro'ya PSG'ye sattığı Kylian Mbappe'ydi.









HER ŞEYİ ANNE YÖNETİYOR

Süper star menajerlerle çalışan yıldızların yanında bir de aile şirketleriyle devam edenler var. Messi, Neymar, Sergio Ramos, Ronaldinho gibi. Mbappe'nin kariyerini ise anne ve babasının başında olduğu profesyonellerle dolu bir şirket yönetiyor. Kamerun'dan Paris'e gelen baba Wilfried Mbappe, amatör futbolculuktan öteye gidemedi ama Bondy'de çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran ve Jonathan Ikone ile William Saliba'yı da yetiştiren bir futbol adamı olmayı başardı. Babanın işi saha içinde olanlar. Saha dışında ise 1 numaralı sorumlu Cezayir asıllı eski bir hentbolcu olan anne Fayza Lamari. Oğlunun iletişim ve hukuk işlerinden sorumlu. PSG'den bonservissiz ayrılığı, Real Madrid ile anlaşması, bireysel sponsorlukları ve Mbappe'ye ait her şey, anne Fayza yönetiminde. Peki ekipte kimler var: 1 ortopedi doktoru, 2 fizyoterapist, 1 masör, 1 diyetisyen, 1 özel şoför, 1 güvenlik, 1 asistan ve Mbbape markasını yöneten hukuk ve finans uzmanları.









MİLAN'I DA ÇOK SEVİYOR

Mbappe'nin izinden giden kardeşi Ethan ise Lille forması giyiyor. Peki PSG, 180 milyon Euro ödediği Mbappe'yi nasıl elleriyle Real Madrid'e teslim etti? Bu soruya cevap bulabilmek için 13 sene öncesine dönmek gerekiyor. Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in danışmanlığını yapan Zinedine Zidane sayesinde Madrid'e gelmiş, tesisleri gezmiş ve idolü Cristiano Ronaldo ile hatıra fotoğrafı çektirmişti. O gün Mbappe'yi Madrid altyapısına almadılar. Zidane, 2006'da da Real Başkanı Perez'e, "Kaka'yı alın" tavsiyesinde bulunmuş ama başkan o tarihlerde fiyatını düşük (!) bulmuş, 3 yıl sonra da 67 milyon Euro ödemişti. Kısacası Real Madrid, birçok futbolcunun olduğu gibi Mbappe'nin de çocukluk hayaliydi. Bir başka sevdiği kulüp de Milan. Gün gelir orada forma giyer mi bilinmez ama Ronaldo'nun ayrılığı sonrasında 100 artı milyon bütçeyi sadece Jude Bellingham'a harcayan Madrid, bugünkü değeri 180 milyon Euro olan Mbappe'yi bedava kadrosuna kattı.



PEKİ ARDA NE OLACAK?

Peki Mbappe'nin gelişiyle Real Madrid'in oyun yapısı ne olacak? Elbette biz de Ancelotti'nin, Mbappe'nin ilk 11'de olacağı kadroda Arda Güler'i nasıl kullanacağını merak ediyoruz. Ancak geçen sezon Benzema'nın ayrılığı sonrasında merkez santrfor transferi yapmayan ve sahaya 4-3-1-2 dizilen Real, forvet hattında Vinicius Junior ve Rodrygo'nun hızına ve arkalarındaki Bellingham ile hem La Liga'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Mbappe'nin PSG'de de merkezde oynarken sol kanadı tercih ettiği ve Neymar'ın kadroda olduğu zamanlarda da merkez oynadığından rahatsızlık duyduğunu söylediği biliniyor. İspanyol medyası, 4-3-3 diziliminde yine solda yer alacağını, merkezde Vinicius'un oynayacağını ve sağ kanatta da Rodrygo'nun yer alacağını iddia ediyor. Orta sahada Bellingham dışında 2 forma var: Camavinga, Modric, Valverde, Arda Güler ve Toni Kroos'un ayrılığıyla belki de yeni bir transfer…









EN DEĞERLİ KULÜP REAL MADRİD

Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" araştırmasına göre, Mbappe'yi transfer eden ve milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 1 milyar 805 milyon dolarla dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında birinci oldu. Geçen yıl yerini Manchester City'ye kaptıran Real Madrid, tahtını geri alırken onu 1 milyar 726 milyon dolarla Manchester City ve 1 milyar 653 milyon dolarla Barcelona takip etti. İlk 50 kulüp markası içinde İngiltere'den 18, Almanya'dan 11, İspanya'dan 8, İtalya'dan 6 kulüp yer alırken Türk takımları sıralamaya giremedi.