Barcelona, Bodrum'a kadar gelip Arda Güler ile görüşmüş ve onu istemişti.. Bu iş olmayınca da İspanyol ekibi, "Ne var, bizde de Yamal var" diyerek teselli bulmaya çalışmıştı. 17 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'ü sallarken o yaşlarda Pele, Santos'ta oynayıp 2 kez milli olmuştu. Johan Cruyff, Ajax'ın genç takımında, Platini ise Nancy genç takımında idi

Geçen yaz Barcelona'nın sportif direktörü Deco, İstanbul aktarmalı Bodrum'a gidip Arda Güler ve ailesiyle görüştüğünde Katalan medyası "Bu iş bitti" diyordu. Sonra Real Madrid'e koptu geldi. Hem daha fazla bonservis verdiler hem de bir yere kiralık göndermeme garantisi. İş bittiğinde Barcelona'daki gazeteler, "Ne var, bizde de Yamal var" manşetleri atmıştı.









Doğrusu o günlerde bu haberler biraz züğürt tesellisi gibi duruyordu. Yamal, şimdi EURO 2024'ün yıldızlarından, takımı finalde. Yarın 17 yaşına girecek olan Yamal, 1 yıldır futbolun zirvesinde dolanırken, geçmişin büyük yıldızları aynı yaşta yani 17'sinde neredeydiler. La Gazzetta dello Sport güzel derlemiş:









Pele, 17 yaşında Santos'ta bir sezonu geride bırakmış, iki kez de mili formayı giymişti. 1947 doğumlu Cruyff 17 yaşındayken Ajax genç takımındaydı ve milli forma için 2 yıl daha bekledi. Michel Platini, 1972'de 17'sinde iken Nancy genç takımındaydı ve milli formayı ilk kez giydiğinde 21 yaşındaydı. Maradona, 1977'de Pele gibi ülkesinde bir lig sezonunu (Argentinos Juniors) ardında bırakmıştı. Ve tarihe 1994 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltıyla yazılan Roberto Baggio, 17 yaşındayken üç alt ligde Vicenza formasıyla sahaya çıkıyordu.



TOP 10'DA 3 TÜRK

EURO 2024'teki futbol kalitesini tartışabiliriz. Ama bu turnuvaya 20 yaş altı çok sayıda oyuncunun damga vurduğu ortada. 24 takımda aday kadroda bulunan 20 yaş altı oyuncuların en değerli top 10 listesinde 3 oyuncumuz var.









Geçmişte bu listeye 3 isimle girdiğimizi hiç hatırlamıyorum. Kenan Yıldız 43 milyon, Arda Güler 40 milyon ve Semih Kılıçsoy 21.7 milyon Euro değerlemeyle top 10'da 6, 7 ve 8. sırada. Listenin ilk basamağında 96.4 milyon Euro'yla Lamine Yamal, ikinci sırada turnuvada hiç forma giyemeyen 81.2 milyon Euro değerindeki Zaire-Emery ve üçüncü sırada Portekiz'den 58,9 milyon Euro değer biçilen Joao Neves var. 4. sırada 58,3 milyon Euro değerindeki İngiliz orta saha Mainoo ise pazar akşamı finalde Yamal'a karşı sahada olacak.



İNGİLİZLERİ UEFA MI FİNALE TAŞIDI?

EURO 2024'te grup maçları bittiğinde en iyi futbolu oynayan iki takım İspanya ve Almanya son 16 turunda eşleşince işin rengi biraz belli olmuştu. Kazaya uğramazlarsa o maçın galibi finale yürüyecekti. İspanya açısından da öyle oldu. Yamal, Fabian Ruiz, Rodri, Cucurella, Carvahal, Pedri sakatlanınca formayı alan Olmo bize en renkli futbolu izlettiler.









Rakipleri İngiltere'nin grup aşamasında oynadığı kötü futbol, yetenekli adamlarına rağmen hücum verimsizliği de saç baş yoldururken kupanın iyi takımlarından İsviçre'yi penaltılarla geçip Hollanda'yı karşılarında bulduklarında sanıyorum çok insanın favorisi ve dileği Portakalların, İspanya'nın karşısına çıkmasıydı. İngilizleri UEFA mı finale taşıdı? Bu şimdi tüm Avrupa'da tartışılıyor. Ancak tek bir gerçek var. 5 büyük futbol ülkesinin milli takımlarında teknik adam olarak en zayıf halka olarak görülen Gareth Southgate, kaybettiği 2021 Londra'daki finalden sonra pazar akşamı da sahaya finalist hoca olarak çıkacak. Genç Mainoo ve Saka'nın gaza bastığı doğrudur. İspanyollardan çok daha iyi bir santrforları olduğu da bir gerçek. Ancak benim finaldeki favorim genç takımlardan beri bu çocuklarla çalışan ve oynattığı futbolla bu kupayı kazanmayı hak eden Luis de la Fuente.