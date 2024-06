Gerçek Türkiye’yi gösterin

“Gürcistan önünde, deplasmanda Hırvatistan’ı ve Almanya’yı devirmiş Montella takımını istiyoruz sahada. Bu maç kucaklaşmak için büyük fırsat”

1-Avrupa Şampiyonası finallerine 5 kez gittik, yarı final de oynadık, çeyrek final de. Üç kez de gruptan çıkamayıp erken eve döndük. 1996'dan 2021'e uzanan serüvende her turnuvaya mağlubiyetle başladı A Milli Takım. İkişer kez İtalya ve Hırvatistan'a, bir kez de Portekiz'e diş geçiremedik ilk maçlarda. Şimdi rakip turnuvaya tarihinde ilk kez gelen ve bu üç ülkeyle herhangi bir tarihte aynı seviyenin kenarından geçmemiş Gürcistan. Deplasmanda Hırvatistan'ı ve Almanya'yı devirmiş Montella takımını istiyoruz elbette bugün sahada. Macaristan ve Avusturya maçlarında üretemeyen, savunması yerlerde bir takımla kimse hayal kurmaz elbette. Bütün sezon ligi ve Avrupa'daki oyuncuları tribünden takip eden çalışkan bir teknik adamdı Montella. Semih Kılıçsoy krizi sonrasında ülkede kimlerle arası açıldıysa bu akşamki maç kucaklaşmak için büyük fırsat.







MONTELLA'NIN AKLINDAKI NE?

2-Her şey planlandığı gibi gitti mi peki? Bugün sahaya çıkacak 11'den emin değilsek bu sorunun cevabı kocaman bir 'Hayır.' Abdülkerim'in yanındaki stoper kim olacak? Ferdi yetişecek mi? Sağ bekte Zeki hazır değil, Mert mi oynayacak? Gürcistan maçının provasını Polonya karşısında yaptıysak, o maçta neden Arda yedekti ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanında Salih ve Orkun vardı? İrfan Can yoksa sağ kanat kesin Arda mı yoksa Montella'nın aklındaki ne? Sol kanatta Kerem mi yoksa Kenan mı ve en uçta Barış Alper mi yoksa Semih Kılıçsoy mu?







LİDERLİK YARIŞINDA MORAL DEPOLARIZ

3-Gürcistan maçından alınacak 3 puan, liderlik kavgasında Portekiz karşısına moralli çıkmamızı sağlayacak ki bu grupta ikinci olduğunuzda karşınıza Fransa, en iyi üçüncülerden biri olduğunuzda ise İngiltere'nin çıkma ihtimali var. Milli takıma kulüp taraftarlığı üzerinden bakıp kısmi destek verenler yüzünden bir İtalyan Milli Takımı'nın havası ve ruhu yok bizde. Montella ilk maçta puan kaybı yaşarsa medya baskısından çok daha fazlası günümüzün gerçeği sosyal medyadan gelecek. Bu ihtimali yok sayıyor ve rakibimize geçiyorum.



SAGNOL'UN ELİNDE BİR SÜPER STAR VAR!

4-Avrupa Şampiyonası 24 takıma çıktığından beri grup aşaması bir nevi NBA normal sezon. Gerçek turnuva son 16'da başlayacak ve Gürcistan da işte bu +8 kontenjandan yol bulup ilk kez finallerin yolunu tuttu. Play-off'ta penaltılarla Yunanistan'ı saf dışı edip geldikleri EURO 2024'ün eleme grubunda İspanya'dan iki maçta 10 gol yiyen, Almanya karşısında izlediğimiz vasat İskoçya'dan iki maçta 4 gol yiyen bir takım var karşımızda. Kupa tarihinde ilk kez bir Fransız teknik adam, ülkesi dışında takım çalıştırıyor. 47 yaşında Willy Sagnol kısa bir dönem de olsa büyük usta Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapmış, Fransa alt yaş milli takımında görev yapmış ve Mart 2021'den beri Gürcistan'ın başında olan bir hoca. Ülkede forma giyen iki futbolcu dışında 24 futbolcunun 17 farklı ülkede forma giydiği kadroyu üçlü defansla oynatan Sagnol'un elinde bir süper star var.







KVARATSKHELİA VE ARKADAŞLARI!

5-İki yıl önce Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan ancak bu sezon çok fazla görünmeyen Kvaratskhelia hücumda büyük yetenek ama transfer söylentileri arasında takımı sırtlamak zorunda olmanın vereceği stresin de altında kalabilecek bir karakter. Yüksek profilli bir diğer isim, Valencia kalesini koruyan Mamardashvili. Hücumda dikkat edilmesi gereken oyuncu ise Metz'te oynayan Mikautadze. En güvendikleri isimler 'Gününde olmasın' demek yerine dönüp aynaya bakalım: Bizim yetenek havuzumuzda boğacağımız bir rakip var karşımızda. Sonbaharda yaptıklarımızı bu yaz tekrar edelim. Üstelik de "evimizde" oynarken…