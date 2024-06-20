Turnuvanın en genç ikinci takımıyız ve cumartesi günü karşılaşacağımız Portekiz'de iki yaşlı kurt var. Biri yolu Beşiktaş'tan geçen, Çekya maçında 41 yaş 113 gün ile turnuva tarihinin en yaşlı futbolcusu olan Pepe, diğeri de evet 39 yaş 134 gün ile Cristiano Ronaldo. Arda, 20 yıl önce finallerin en genç golcüsüne sahip Real Madrid'in eski süper starını 14 gün farkla solladı.







Peki Ronaldo bu turnuvada ilk kez forma giydiğinde EURO 2024'ün daha dünyaya gelmemiş genç futbolcuları kimler? Bizden Arda ile birlikte 4 Mayıs 2005 doğumlu Kenan Yıldız ve 15 Ağustos 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy var listede. Turnuvanın en genç oyuncusu ise Barcelona'nın "Arda"sı 13 Temmuz 2007 doğumlu Lamine Yamal. İkinci sırada bu sezon PSG'de büyük patlama yapan ve Fransızların o müthiş kadrosuna girmeyi başaran 8 Mart 2006 doğumlu Zaire-Emery…







MBAPPE'NİN MASKESİ 300 €

Mbappe'nin burnunun kırıldığı andan itibaren sadece Fransızlar değil bu oyunu seven herkes turnuvanın bir numarasının ne zaman sahaya döneceğini öğrenmenin peşinde. Maç gecesi ilk gelen haber, Fransız forvetin Almanya'da ameliyat olacağıydı. Bu ihtimal gerçekleşseydi Mbappe'nin, Fransa yola devam ederse ancak yarı finale yetişebileceği konuşuluyordu. Yapılan kontrolde parçalı kırık olmadığı görülünce iş doktorların ustalığını kaldı ve anestezi olmadan Mbappe'nin burnundaki kemik yerine oturtuldu. Son olarak Napolili Osimhen'in de taktığı maske ile Mbappe'nin gruptaki son maçta sahaya çıkması bekleniyor. Çelik ve karbon karışımı, 30 ile 50 gram arasında değişen ağırlığıyla maskenin burnu koruma yüzdesi, %98. Kişiye özel maskenin 4-5 günde teslim edileceği konuşuluyor ve fiyatı 300 Euro. Mbappe'nin turnuva sonrasında bir kez daha doktor kontrolünden geçeceği ve nefes almasında problem olduğu takdirde ameliyat ihtimalinin masada olduğu gerçeği ise yeni kulübü Real Madrid tarafından yakından takip ediliyor.







SOYUNMA ODASINDAKİ MASADA NE VAR?

Özenle asılmış formalar, temizlenmiş birden fazla krampon çiftleri. Soyunma odasında malzemecilerin işi bittiğinde devreye takım doktorunun kontrolünden geçmiş yiyecek ve içecekler konur masaya. Peki soyunma odasında maç öncesindeki ısınma sonrasında, devre arasında ve maç sonunda futbolcuların hücum ettiği açık büfede neler var? İngiltere Milli Takımı'nın soyunma odasındaki listeye bakalım. Kramplara karşı etkili olan turşu suyu, protein barlar, muz, ciklet, enerji içecekleri, elektrolit dengesini sağlayan özel hazırlanmış meyve aromalı sular, kafein kapsülleri ve bitter çikolata. Hiçbir futbolcunun kendi çantasında yiyecek-içecek getirmesinin mümkün olmadığını ve doktora danışmadan ve sağlık ekibinden temin etmediği sürece basit ağrı kesici de dahil hiçbir ilacı kullanamadıklarını da söylemek lazım…