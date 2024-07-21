Manchester City'deki 7 yıldan sonra İlkay'ın elinde bonservisiyle Barcelona'yı tercih etmesi aynı Mbappe'nin Real Madrid hayali gibiydi. Orta sahada çok fazla genç oyuncusu olan Barça'da tecrübesiyle çimento etkisi yapması bekleniyordu, öyle de oldu. İlkay, Barça ile 51 maça çıktı. Almanya Milli Takımı maçlarını da eklersek 65 maç barajını aşan oyunculardan bir tanesi. Geçen sezon Katalan kulübünün Finansal Fair Play kurallarına uyabilmesi için İlkay'ın ilk sezon maaşı 4.5 milyon Euro net gösterilmişti. Gerçekte bu rakam, aslında bunun 2 katı ve Barcelona bunu, ikinci sezonda ödemeyi taahhüt etmiş, bir de kulübün +1 yıl opsiyonu var.







EURO 2024 sonrası peki nasıl oluyor da İlkay'ın, Barcelona'dan ayrılabileceği dedikoduları çıkıyor. Katalan kulübünde konuşulan şu; Frenkie de Jong sakatlıktan dönecek yine sakatlıktan dönmesi beklenen Gavi ve Pedri var. Ve takım, Nico Williams ile Dani Olmo'yu kadrosuna katmaya çalışıyor. Sadece bu iki oyuncunun toplam bonservis bedeli 120 milyon Euro. Maaş bütçesinde fedakârlık yapmaya gelince İlkay'ın önünü açabilecekleri konuşuluyor. Elbette İlkay, yarım maaş aldığı geçen sezonun farkını almadan kulüpten ayrılmaz. Turnuva öncesinde Diego Simeone'nin de onu Atletico Madrid'e istediği söyleniyordu. Elbette herkes Galatasaray'a gelir mi diye soracak. Bende bunun cevabı yok, İspanya'da olanlar bunlar.







1 YILDA 5 KAT DEĞER KAZANDI

Arda Güler, Real Madrid'e 20+10 milyon Euro bonus karşılığında imza attı. O tarihte Lamine Yamal'ın piyasa değeri 25 milyon Euro'ydu. Xavi, onu A takıma monte ettiğinde geçen ekimde 50, aralık ayında 60 milyon Euro'ya yükseldi. Martta Yamal için biçilen değer 75 milyon Euro'ydu. EURO 2024 başladığında ise 90... Turnuvada parlayıp İspanya şampiyon olunca da 120 milyon Euro... Bu rakam onu, en değerli futbolcular listesine 10. sıradan soktu. Listenin ilk 4 sırasında 180 milyon Euro'yla Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe var. Phil Foden 150 milyon, Saka 140 milyon, Florian Wirtz, Jamal Musiala ve Rodri ise 130 milyon Euro değerlendirme aldılar. Yamal'ın serbest kalma bedeli ise 1 milyar Euro.







SÜPER LİG'İN KAYMAKLI ŞÖBİYETİ

Sevilla birkaç yıldır finansal olarak zorda... Youssef En-Nesyri için Aubameyang'ın gittiği Suudi kulübü, En-Nesyri transferinden çekildi. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro teklifi olduğunu yazarken Sevilla, Roma kozunu da kullanıp 25'ten aşağıya oyuncuyu vermemeye çalışıyor. Roma'nın, Villareal'den istediği Alexander Sörloth için İspanyollar 35 milyon Euro talep etti. Daniele De Rossi çalıştırdığı takımdan Lukaku ve Sardar Azmoun ayrıldı, Abraham da kapının eşiğinde. Yani İtalyan kulübü yana yakıla santrfor arıyor. Aynı İspanya'da Atletico Madrid'in Morata ve Depay ayrılığı sonrasında aradığı gibi. EURO 2024'ten bize kalan gerçek 9 numaraların neredeyse neslinin tükenmeye başladığı gerçeği... Sıkı pazarlıklar bu yüzden. Tüm bu 9 kıtlığında Serie A'nın son 10 yılına gol krallıklarıyla damga vuran İcardi, Dzeko ve İmmobile'nin İstanbul'un 3 büyüğünde forma giyecek olması ise Süper Lig açısından kaymaklı şöbiyet gibi.







LİONEL MESSİ'DEN ÖNCE&SONRA

Messi'nin büyüklüğünü ve yeteneğini tartışacak halimiz yok. Ama bir futbol ekonomisi gerçeği var, ona ne değer biçilirse biçilsin Messi için hiçbir kulüp bonservis bedeli ödemedi. Onun gittiği takımlara sahada yaptığı katkıdan öte bir iki rakam paylaşmak istiyorum. Messi gelmeden önce İnter Miami kulübünün değeri 600 milyon, yıllık kazancı 60 milyon dolar ve kulübün İnstagram takipçi sayısı 1 milyondu. Arjantinli geldikten sonra ise kulübün değeri 1 milyar dolara gelirleri 200 milyona İnstagram takipçi sayısı ise 17 milyona çıktı. David Beckham 90'ların ortasından itibaren futbol ekonomisinin ikon adamıydı. Messi bugün onun takımında forma giyiyor, Beckham bu işi bilmeyecekte kim bilecek.