Tarihin en çok kazanan teknik adamlarından birini de getirse futbol bir önceki sezonun devam filmidir. Vizyondan düşen filmin baş aktörlerinin Fred ve Ferdi olduğunu hepimiz bilirken dün Brezilyalı'nın ardından takımın ciğeri Ferdi'nin de son dakikada kadroda olmadığı bilgisi, Kadıköy'de santra düdüğünde ağızlarda ekşi bir tat bırakmıştı.

Bir takımın gücünü sol beki üzerinden anlatmak için zorlanır insan. Grimaldo desem, yetmez de diyebilirsiniz ama sezon başından beri resmi maçlarda üretmekte zorlanan bir Fenerbahçe'de Ferdi'nin eksikliği elbette bir sol bekten fazlasıydı… Oyuna hükmedemeyen orta saha üçlüsü ise sadece dünün değil gerideki maçların ve muhtemelen yarının da problemi…

Fransızlar rakibe çarpan, kontrpiye iki golle kazanıp geldikleri İstanbul'da topa daha fazla sahip olurken geçmiş sezonlarındaki kadro kalitesinden uzak olmaları, Fenerbahçe'nin üretmekteki sıkıntılarıyla karşı karşıya geldiğinde maç son çeyrekte bir Rus ruletine döndü. Mourinho, 3 santrforlu dizilişe dönmüş gemileri yakmıştı, Fransızlar kendi kalelerine attıkları golle kendilerini ateşe atarken uzatmalarda takımı ayakta tutacak olan kondisyon değil, Kadıköy'deki taraftardı. Onların desteğiyle ayakta kaldı Fenerbahçeli oyuncular… 10 kişi kalmış böyle bir rakipten yenilen gol, Osayi ve Cenk'in direkten dönen topları… Futbolda bunlar var ama orta sahada Fred'i yedeklemeden buraya gelmiş olmanın affı yok. İki maçta oynadığı futbolla Fransızlar turu hak etti mi, bu takım gruplarda ses getirir mi? Cevabı kocaman bir hayır ama bunun ne önemi var…