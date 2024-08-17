Şampiyonluğu 11 hafta önce kazandığı Konya'ya karşı Galatasaray dün sahaya sol bekte Dubois'le başlayacak deseler duyan duyduğu gibi uzaklaşırdı. Olabilir, oyuncu rahatsızlanabilir. Köhn'de de öyle olmuş. Sonuçta Galatasaray onu satmak için uğraşıyor ve yedek bir sol beki de yok. 75 gündür sesi çıkmayan sportif direktörün eylülde fırsat transferi kovalayacağız demesi, genel sekreterin demeçleri, İcardi'nin basın toplantısı… Bunlar saha dışında yapılması gereken eksik işlerdi. Saha içinde belli ki Eylül 15'ten önce bu takım Okan Buruk'un kafasındaki futbolu sahaya koyamayacak. Bu arada Şampiyonlar Ligi playoff'u var. Gabriel Sara ilk 20 dakika pas trafiğinde hareketli, boş alanlara girip çıkan bir görüntü verdi. Ancak devrenin ikinci yarısında bunun devamını getirmedi. Pozisyon bulma sıkıntısı sürüyor. İcardi'nin asisti usta işi. Ardından Kerem'in kaptırdığı topla gelen gol ise ilk yarıdaki karşılıklı oyunun tabelaya iz düşümü. Geriden uzun toplar ön alan baskısından kurtulmak için bir çaredir ama Buruk'un hafızalarda yer eden oyununa antitez. Galatasaray'ın merkezi çok daha aktif kullanması gerekiyordu ki Aktürkoğlu'nun aldığı kafa topu, G.Saray'a ikinci golü getirdi. Young Boys maçı öncesi oyun iştahı ve mücadelenin yükseldiği ortada. Ancak Galatasaray'ın önünde taşlarla döşenmesi gereken toprak bir yol var. Play-off için ertelemenin maç oynayarak ritim kazanacak bir takım için avantaj değil dezavantaj olduğunu da not düşmek lazım.