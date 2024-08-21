1-Barış Alper'in hastalığı, Sara'nın oynamama ihtimali, Davinson'un sakatlığı, Kaan Ayhan'ın cezası… G.Saray'da eksikler var, bu isimlerin yokluğu taktik planı değiştirir mi?

En önemli eksik Okan Buruk'un cezası nedeniyle kulübede olmayacak olması. İrfan Hoca'nın Buruk'a katkısı çok ancak birinci adamın tribünde olması her zaman dezavantajdır. Geriden oyun kurarken Davinson'u aradığını Konya'da gösterdi Galatasaray. Sonuçta Kolombiyalı, ligin en iyi stoperlerinden biri. Kaan, geçen sezonun son 3 ayında sakatlığı yüzünden ameliyat olacak haberleri çıkmışken büyük fedakârlıkla oynayıp EURO 2024'te elinden geleni yapan büyük bir tecrübe ancak sağ bekte ağır kaldığını unutmamak lazım. Dolayısıyla o cezalıyken 9 milyon Euro bonservis verilen Elias Jelert orijinal mevkisinde gereğini yapmalı. Gelelim Barış Alper Yılmaz'a. Geçmiş olsun ama bir futbolcunun da yediğine içtiğine dikkat etmesi lazım. Toparlayıp İsviçre'ye gitse bile böyle bir rahatsızlığın ardından yaşadığı güç kaybı onu formadan uzak tutar. Bu eksikler varken Galatasaray'ın taktik planı değişmez. Ancak topu rakip sahaya taşımakta zorlanabilir.



TOP KONTROLÜ BU ZEMİNDE ZOR

2-Suni çimde oynanan karşılaşmalar, alışkın olmayan takımlara ne kadar dezavantaj sağlar. G.Saray'ın oyun yapısı bu sahada bozulur mu?

Adı üzerinde suni. Doğal zeminlerde oynayan takımlar için suni çimde top kontrolü, ikili mücadeleler, kaymalar hep dezavantaj getiriyor. Elbette doğru kramponları seçeceklerdir. Sonuçta Galatasaray ilk kez suni çimde oynamayacak. Dün akşam da maçın provasını bu zeminde yaptılar. İnşallah maçın tabelasını konuşurken suni çimden bahsedeceğimiz bir detay olmaz.



SAVUNMALARI DAĞINIK HALDE

3-Young Boys bu sezon ligde 5 maçta hiç kazanamadı? "Kolay lokma" demek bu seviyedeki bir maç için doğru mu?

Şampiyonlar Ligi play-off'unda kimse kolay lokma değil. Sonuçta karşınızda İsviçre şampiyonu var. Evet bardağın dolu tarafında ligde 5 maçta hiç kazanamayan, savunması dağınık, ligde son maçına 11 gün önce çıkmış bir Young Boys var. Hafta sonunu ter idmanı gibi bir kupa maçıyla geçirmişlerdi. Eylül ayında lig maçlarına dönecekler ve bir şampiyon yeni sezonda ilk 5 maçını kazanamamışsa Avrupa Kupası'nda alacağı sonuçlarla bir beyaz sayfa açmak ister. Dışarıya bilet satışını da durdurup kendi taraftarının desteğinin çok olması için uğraşıyor. Bu kadrolara baktığınızda Galatasaray turun favorisi demek için kimse çok zorlanmaz. Ancak Şampiyonlar Ligi biletini almak için geçirilecek iki randevunun ilkinde Galatasaray'ın bir Şampiyonlar Ligi grup maçı oynuyormuşçasına mücadele etmesi gerekiyor. Rakip 5 maçın üçünde 4-4-2, diğerlerinde ise 4-3-3 ve 4-2-3-1 olarak dizildi. Tek santrforlu bir 11'le Galatasaray'ı geride karşılayan, orta sahayı kalabalık tutan bir Young Boys olacak muhtemelen karşımızda. İcardi'ye top geldiğinde gereğini yapar. Bu servisleri yapması gerekenler Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech.