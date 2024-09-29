Gastronomide iki pahalı ana malzemeyi bir tabakta buluşturmak şeflerin tercihi değildir, görgüsüzlük kabul ederler, kimse de kalkan tava üstünde bonfile yemez zaten. Serie A'da 3 kez gol kralı olmuş Osimhen ve İcardi bir arada oynar, yarım saatte de rakibi imha eder, üçlük yapar ama maç 90 dakika. 14 günde 5. maça çıkarken rotasyon bir tercih değil mecburiyetti. Rakibi hücumda vakumlayan Davinson ve Lucas'ın sahada olmadığı bir maçta orta sahayı Kerem ve Sara ile kurmak, doğrusu Osimhen-İcardi ile başlamaktan daha riskliydi. Geride Nelsson oyunu yavaş kuruyor, Jelert ve Sallai, Kenter Tiyatrosu'nda ustaların yanına gelmiş konservatuar mezunları gibi ürkek ve çekingendiler. İlk yarıda Yunus yine içerde oynayınca Sara ve Kerem ile tutulan orta saha, ilk 30 dakikada 3 golle süslenince her şey yolunda gibiydi. Fall'ın golüne ve ardından Kasımpaşa'nın kaçırdığına kadar…

İkinci yarıda Okan Buruk, Berkan ya da Lucas takviyesi yapması gerekirken Barış'ı sahaya sürdü. Girenlerin tamamı sıfır katkı ile oynayınca bir büyük risk daha aldı. 74'te İcardi'yi alıp 5. değişiklik hakkını kullandı, bir oyuncusu sakatlansa kalan 25 dakikayı 10 kişi oynayacak Buruk, 'Batsü' üzülmesin diye onu sahaya sürüp yine Lucas'ı unuttu… Yoğun maç trafiğinde beklenmedik puan kayıpları olur. İkinci yarıda Okan Buruk bağıra bağıra gelen puan kaybının baş aktörüydü… Futbolda 3-0'ın garanti skor olup olmadığını merak ediyorsa Carlo Ancelotti'yi arasın… Restoranlarda yıldızları, kilerdeki stoklara değil, masaya gelen tabağa ve servise veriyorlar.