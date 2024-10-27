Geçen sezon 46 puan gerisinde kaldığınız bir takımı sezon başında 5 golle hezimete uğratıyorsanız bundan daha iyi beyaz sayfa olmaz. Beşiktaş'ın Süper Kupa'da ön plana çıkan 3 ismi Rafa Silva, Gedson ve İmmobile ligde toplanan 20 puanın da mimarları. Lyon deplasmanında alınan 3 puan ise Rams Park yolculuğu öncesi büyük moral kaynağı. Hollandalı teknik adamın namağlup takımı 5 golle ligin en az gol yiyen takımı ve Trabzonspor deplasmanı haricinde 90 dakika içinde tabelada geriye düşmedi. Kartal'ın topa sahip olmayı seven rakibi karşısında geçişlerde müthiş top taşıyan Gedson ve oyun aklıyla büyük fark yaratan Rafa Silva en büyük silahları. Buruk'un üçlü savunmayı tercih etmesi halinde Yunus ve Barış karşısında iki bek ve iki kanat oyuncusunun çizgi-ikinci kulvar bindirmeleri G.Saray'ı zor durumda bırakabilir.









EKSİK OYUNCULARIN YOKLUĞU ARANABİLİR

Lyon deplasmanında kazanmak ne kadar değerliyse rakibin 30, Ajax'ın 17 hücumu ve 4-0'lık galibiyeti de bir arada hatırlandığında takım savunması Beşiktaş için büyük soru işareti. Paulista'nın derbiye yetişmemesi halinde ve sakatlıktan çıkan, bu derbilerin tadını iyi bilen Rashica'nın olmaması halinde Bronckhorst'un 11'inin Rams Park'ta çok zorlanacağını söylemek lazım. Uduokhai-Emirhan ikilisiyle Osimhen-Icardi'yi savunmanın zorluğunu hafifleten sebep ancak Mert'in yokluğunda Lyon'da 8 kurtarış yapan Ersin'in benzer bir performansa imza atmasıyla telafi edebilir. Dar kadrosunda Salih, Can gibi isimlere şans tanımayan Hollandalı teknik adamın rakibinden yorgun 11'inde iki 6 numara görürsek şaşırmayalım. Bir maç eksiğiyle rakibinin 2 puan gerisinde olan Beşiktaş için Galatasaray deplasmanında alınacak bir beraberlik ligin kalanı için hiç de fena tabela olmaz. Ligde namağlup Kartal'ın 10 kişi kalmış Trabzon ile oynadığı maçı bir kenara koyarsak ligdeki ilk sert sınavını vereceği kesin.









BİRİ HARİKA DİĞERİ İYİ

Paulista ve Rashica derbiye yetişmezse Mario, Muci, Semih üçlüsünden ikisinin forma giyeceği Beşiktaş'ta Bronckhorst, Al Musrati-Ndour ikilisini birlikte kullanıp Rafa Silva'yı sol kanatta oynatır mı? Okan Buruk'un klasik tek santrforludan başka bir diziliş tercihi Beşiktaş'a geniş alanlar açabilir. Kartal için 3 ihtimalin biri harika, diğeri ise iyi sonuç…

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BURUK'UN EN BÜYÜK KOZU YUNUS OLUR

Ligin ilk 10 haftasını geçen sezon olduğu gibi 28 puanla tamamlamak için G.Saray'ın motivasyon kaynağı çok. Ameliyattan çıkıp kulübede yerini alacak teknik direktörüne derbi galibiyetiyle 'geçmiş olsun' diyecek takımı, Süper Kupa'daki ağır mağlubiyetin sıcak rövanşını alma isteği ve elbette şampiyonluk yarışındaki iki ezeli rakibi F.Bahçe'den sonra Beşiktaş'ı devirip ligin kalanı için vereceği gözdağı. G.Saray ve ünlem deyince ilk akla gelen elbette İcardi-Osimhen ikilisi. Süper Kupa'da ilk 11'de olmayan Davinson ve Sara'nın sezon başından beri Buruk'un takımındaki oyun ağırlığını da iki süper santrforun bitiriciliğine eklediğinizde taraftarı önünde G.Saray favori demek zor değil. Buruk'un hangi dizilişiyle sahaya çıkacağının Beşiktaş teknik ekibinin de kafasını karıştıracağı kesin. Rams Park'ta son 4 Beşiktaş derbisini kazanan sarı- kırmızılı takımın 4'lü defans oynaması halinde Yunus'un Kadıköy'de olduğu gibi sol içte orta sahayı dörtleyen, rakip defansı bozan oyunu ve Sara'nın kalitesi Buruk'un en büyük kozu olur. Bu sezon büyük maç sınıfındaki PAOK ve F.Bahçe derbisini büyük oynayan G.Saray, ligde Hatay maçında geriye düştüğü 28 dakikalık dilim sonrasında 730 dakikadır tabelada rakiplerinin gerisinde kalmadı.









TAKIM SAVUNMASI GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

İsabetli transferlerini Süper Kupa'ya yetiştiren Beşiktaş'tan Süper Kupa'da tarihi tokat yiyen Galatasaray'ın gerek Şampiyonlar Ligi biletini kaçırırken gerekse ligin ilk 9 haftası ve Avrupa Ligi'nde en büyük sıkıntısı kalesini gole kapattığı maç sayısı ve farklı öne geçtiği maçlarda tabelada rakibe yakalanması. Rehavet ya da geç gelen değişiklikler sebebi görünse de sarı-kırmızılıların takım savunmasının geçen sezonun gerisinde olduğu su götürmez bir gerçek. İcardi ve Osimhen'i birlikte kullanmak için üçlü defans denemesinde Barış ve Yunus gibi kanat beki özelliği olmayan hücumcu iki oyuncu ve de Mertens'i birlikte kullanmak 3 puanı getirse de çarşamba günü maçın ikinci yarı skorunun 1-3 Elfsborg lehine olduğunun altını çizmek lazım. Sol beke ilaç olan Ismail Jacobs'un yokluğu mühim. Abdülkerim'in savunmadan çıkarken kaptırdığı toplar ve Kaan Ayhan'ın da hızlı forvetler karşısında yavaş kalması, Buruk'un takımındaki soru işaretleri. Üçlü defans çıkması halinde karşısında 4-3-3 dizilen Beşiktaş, bu oyun kurgusunda kanatlardan çok pozisyon bulabilir.









KALİTE AĞIR BASIYOR

Rakibinden bir gün fazla dinlenen, 50 bin taraftarı önünde derbiye çıkacak olan Galatasaray, tutanı Muslera ve atanları Osimhen-İcardi ile ezeli rakibiyle kantara çıkartıldığında kalite olarak ağır basıyor. Sarı kırmızılı takımda derbinin kader adamları Osimhen ve diziliş tercihi ve oyuna dokunuşları çok mühim olan Okan Buruk

