Travmatik iki beraberliğin ardından Alanyaspor galibiyetinin milli ara öncesi Okan Buruk'a ne kadar iyi geldiğini geride kaldığı on günde verdiği röportajlardan ferahlamış ifadelerinde bol bol izledik. Sene 2024, Antalya turizmin başkenti golf turizmi için yüzlerce dönüm yemyeşil zeminler var; şehrin en kötü yeşil zemini ise stadyumunda. Bu ayıbın sahipleri kimse saklanmasınlar, çıksınlar ortaya! Bozuk zeminde 3 puan kadar sakat vermeden çıkmak da mühimdir. Dün Galatasaray, derbi öncesi Ismail Jakobs'u kaybetti. Ön alan baskısıyla sersemlettikleri rakip karşısında İcardi yine ekmeğini taştan çıkartıp tabelayı 0-1 yaptığında Buruk'un takım için işler yolunda gidiyordu. Milli ara sonrası iştahlı bir oyun, özellikle Sara ve Yunus'un takımı iten performansı Jakobs çıktıktan sonra oyunun rot balansının bozulduğunu Mertens'in de kötü bir 45 dakika çıkardığını not düşmek gerekiyor. Alex de Souza'nın bir planı varsa bile bunu uygulayabilecek kadrosu yok elinde. Galatasaray, organize bir atakla 2-0'ı bulduğunda yakın geçmişteki o travmatik iki beraberliğe rağmen izleyen herkes maçın fişini çektiğini düşünmüştür. Cebinde kartı olan Torreira'yı derbi öncesi kenara almamak düşündürücü. Osimhen ve Batshuayi'ye süre vermekse futbolcuyu memnun etme sanatı… Okan Buruk ve takımının kazanma kültürü, geride kalan iki sezonun birikimiyle bu türden galibiyetleri otomatik pilotta getiriyor. Çarşamba rakibin adına bakmadan net bir galibiyet ve pazartesi günü Süper Kupa'nın sıcak rövanşında Beşiktaş, otomatik pilota değil, Okan Buruk'un maharetine bakar.