PAOK galibiyetiyle başladıktan sonra kupanın iki zayıf halkası görünen Rigas Skola (RFS) ve Elfsborg maçlarından üçer puan alıp 9 puanla Tottenham'ı ağırlamak Galatasaray'ın bu kadrosu için çok zor olmamalı. Kasımpaşa maçının bıraktığı travmayı bu turnuvada çok gerekli olan bol gollü bir galibiyetle ortadan kaldırıp milli ara öncesindeki Alanya maçına çıkmalı Okan Buruk ve takımı... Bundesliga'ya B.Dortmund mağlubiyetiyle başlayıp ardından 4 maçı da kazanan E. Frankfurt, bu sezon 6 resmi maçta bir kez kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş'ın rotasyona çok da açık olmayan kadrosundan Van Bronckhorst'un Ajax maçından çıkartacağı dersler olmalı. Gol düellosu muhtemel, üç ihtimale de açık bir maç bekliyor bizi. Old Trafford'dan beraberlikle dönmüş Twente ile deplasmanda oynarken Mourinho'nun geride kalan maçlarda bıraktığı izlenimle oyunu rakip sahaya yıkan bir Fenerbahçe görmeyeceğimizi söylemek zor değil. İyi bir Livakovic'e, kendine oynamayan Maximin ve Antalya'da 45 dakikada oyunu değiştiren Fred'in orkestra şefliğine ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin.