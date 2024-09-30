Memleketin 4 büyüğünden birinin sezonun 6. haftasında, bir maçı eksikliderin çift puan farkla gerisinde olduğunda isimlerden bağımsız teknik adam değişiminin olduğunu, kadronun yetersiz olduğunu öznelere bakmadan söylersin. 5 maçta 3 gol atabilen ama dün sahaya namağlup çıkan Trabzonspor adına bardağın dolu tarafından alınacak en büyük yudum, bu takımın teknik direktörünün Şenol Güneş oluşu ve sezon içinde teknik adam değişikliğinin olmayacağı gerçeği.

Galibiyet vakti diye doldurmuştu tribünleri taraftarlar. Rakibi ön alanda pres yapmadan kendi sahasında karşılayan Konyaspor karşısında yüzde 80'e varan topa sahip olan ev sahibinin maç boyunca yaptığı isabetli pas (445) toplamının yarısının (213) iki stoperi Mendy-Denswil ve sağ beki Malheiro arasında olduğunu söylediğimizde oyunun temposunu da anlatmış oluruz. Trabzonspor rakibi hataya zorlayacak hızlı pas trafiğine sahip değil, Ozan sol içte iyi başlamış, hat kıran adamdı ama onun da sakatlığı oyunu iyiden iyiye kısırlaştırdı. Akan oyundan değil, serbest vuruş, kornerle tabelanın belirlendiği dakikalarda ev sahibi adına heyecan veren tek adamın Banza olduğunu söylemem lazım. Nwakaeme ve tüm iyi niyetine rağmen Visca'yı izlerken geçmiş sezonların özeti gibi izliyor insan.

Denswil'in akıllara ziyan sebep olduğu penaltıyı Umut gole çevirse Şenol Güneş'in takımı yeni bir beraberlik kãbusu yaşayabilirdi. Bazı 90 dakikaların ardından "3 puandan ötesi" not düşeriz. Dünkü 90 dakika sadece 3 puan… Ötesi yok…