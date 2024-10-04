Kalitesi ve maliyetiyle Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyorsun. Senin yerine o turnuvaya giden takımı iki maçta paramparça ediyorlar. Senin de karşında kupa ikinin en zayıf halkası var. Konferans Ligi görünümlü RFS Riga. Kağıt üzerinde bu takımdan daha kuvvetli olan Kasımpaşa maçını tam kadro oynayıp belki de burada rotasyon yapman ve üç gün sonra çıkacağın Alanya maçına hazır olman lazım. Değilmiş... Hiçbir şey kağıt üzerindeki gibi değil, formaların arkasında yazan isimler de kenardaki teknik kadro da... Cumartesi akşamından bugüne sinir krizine soktukları Galatasaray taraftarını benzer bir senaryoyla yine çileden çıkardılar. Son iki sezonun şampiyonu bir takım 3-0'dan 3-3'e ve dünkü gibi bir rakip karşısında 2-0 dan 2-2'ye yakalanmaz. Dün akşam Galatasaray- Kasımpaşa maçında olduğu gibi 35. dakikadan sonra kontak kapattı. Barış Alper Yılmaz'ın, İcardi'nin, Mertens'in ve şaşırtıcı şekilde Torreira'nın ayakta duracak hali olmayan bu takımı Davinson, Sara ve Yunus üçlüsü de taşıyamadı maalesef. Okan Buruk'un değişiklik için zamanlaması da tercihleri de yine fazlasıyla tartışmaya açık. Fenerbahçe ve PAOK'a üçer gol atıp kazanan bu kadronun teknik direktörü dahil son iki maçın ikinci yarılarında oynadığı futbolun tarifi de yok izahı da. Alanya maçı takdir edersiniz ki zor geçecek. Milli arada kim ne kadar nasıl dinlenir bilemiyorum ama o aranın ardından başlayacak olan yoğun fikstürde kâbus gecesinin devam bölümleri gelebilir.