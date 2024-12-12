Finaline ev sahipliği yapacağı bu kupada Athletic Bilbao 5 maçta topladığı 13 puan ve La Liga'daki gidişatıyla büyük favorilerden biri sayılırken hocası Valverde'nin en iyi 11 ile çıktığını söylemek lazım. F.Bahçe'nin Prag deplasmanından kazandığı kadrodan cezalı Fred haricinde 10 isim aynı olunca elbette Mourinho'nun Beşiktaş derbisindeki 11'i ve diziliş tercihleriyle ilk hedefinin Avrupa Ligi olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

Bir saat malzemelerini özenle hazırlayıp tencereye koyduğun yemeğin kararında tuzunu koyacakken kapağı açık tuzluk boşalır ya, işte Samet'in verdiği geri pası budur. Fazla tuz gibi onun bu hatası da Kadıköy'de tansiyonu arttırdı.

Fred olmayınca hata kıran pas atma özelliğini kaybeden ve uzun oynayan F.Bahçe'de ilk yarıda Maximin'in iyi oyundan çok iştahlı boğuşmalarına eşlik eden Nico'yu kontrol eden Osayi ve orta sahada canla başla mücadele eden Ambrabat idi.

Bask ekibinin oyunu genişleten ve ezberlenmiş oyunu karşısında Fenerbahçe ilk yarıda isabetli şut atamazken, Inaki büyük golcülüğünü topu tavana asarak gösterdi. İki gol atmasına rağmen maçın adamı İnaki değil müthiş futbol oynayan Sancet idi.

Maçın ilk kırılma anı Samet'in geri pası ise ikincisi de Mert'ın kırmızı kart gördüğü dakikaydı. Kadıköy'de mutlaka kazanılması gereken bir maçı biri isabetli 4 hücumla bitirmek, çift santrfora dönüp topu şişirmek ve Cengiz'den bir şeyler beklemek Mourinho'ya; gerisi ise 3 kulvarda yola çıkıp, ligde 6 puan geride kalan, Avrupa'da 6 maçta 8 puan toplayan, Türkiye Kupası'ndan çekilen Fenerbahçe yönetimine yazar…