Evinde tek mağlubiyetini 18 Eylül'de 1-0'lık sonuçla Samsunspor müsabakasında alan Gaziantep karşısında son dış saha maçında iki puanı çöpe atmış Galatasaray için kazanmanın formülü, geçen haftada olduğu gibi kalesini gole kapatmaktı. Transferde gelenler, gidenler, dedikodular bir takım üzerinde en büyük gölge.. Morata transferiyle, beklerinden performans alamayan Okan Buruk'un, sezonun çıtası olan Tottenham maçındaki dizilişe döneceği ve bunun provasını dün akşam yapacağı belliydi.

Belli olmayan ise Yunus ve Barış'ın yokluğunda Jelert ve Sallai'nin ortaya koyacağı performanstı. İlk maçında heyecandan ayakları titreyen Ahmed Kutucu'nun golü, ilk yarıda ön alanda iyi baskı yapan ve kovaladığı hatalardan pozisyon bulduğunda son toplardan skor bulamayan sarı-kırmızılı takımın tek sayısıydı. Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın ilk yarıda gördüğü kartlarla orta saha direnci azalırken, Galatasaray ilk yarıda Kaan ve Ahmed, ikinci yarıda da yine Ahmed, Sara ve Davinson ile rakibinin fişini çekecek ikinci golü bulamadı. Savunmada Abdülkerim, rakibi karşılarken sıkıntılı. Sezonun soru işareti Jelert için o soru işareti yerine bir virgül koymak lazım. Konyaspor maçında olduğu gibi son 15 dakika yine Galatasaray taraftarı için yürek sancısıydı. Önceki gün Milano derbisine çıkacakken dün Gaziantep'te takımla idman yapmadan sahaya sürülen Morata ve Lemina ile Okan Buruk, planını çok daha kolay uygulayacak. Oyun, sınıfı ancak kanaat notuyla geçer ama 3 puan transfer kaosunda en mühimi…