Avrupa'dan elenirken AZ Alkmaar'a karşı iki maçta oynana futbol, G.Saray camiasında ve medyada yeteri kadar masaya yatırılmadı çünkü ülke derbi atmosferine girmişti. 50 bin taraftarı önünde G.Saray'ın ezeli rakibi karşısındaki hücum performansı da 90 dakikanın ardından iki farklı gündemle masadan kalktı. 1-G.Saray puan farkını korumuştu, 2-Basın toplantılarında başlayan söz düellosunu Avrupa medyasına kadar taştı… Masadan neyi kaldırırsan kaldır, Okan Buruk'un takımı 2025'te kazandığında da sistemli ve inandırıcı bir futbol ortaya koyamadı. Konu sadece defans dizilişini değiştirmek ya da transferlerle takımı yenilemek değil, bir takım doğaçlama hücum etmez. Bunu test edecek bir 11 yoktu sahada. Konya da 4-5 asını saklamış ama Okan Buruk, derbi kadrosundan kimseyi sahaya sürmemişti. Yetenekleri ve kariyerleriyle G.Saray'ın kapısından giren birçok futbolcunun yeteri kadar çalışmadığı ortada. Özellikle Ahmed Kutucu'nun, Eyüp'ten geldiği günden beri futbolu unutmuş olması dikkat çekici. G.Saray, 23 hücum geliştirmiş olabilir ama maçın fotoğrafı Eyüp-Başakşehir maçının 0-0 olduğunu saha kenarından takımına duyuran ve negatif enerjisi-paniği haftalardır süren Okan Buruk'un bir an önce sıyrılması gereken ruh halidir. G.Saray da bir haftada 3 kulvardan ikincisinden de elenmediyse işte o maçın skoruna çok şükür desin Okan Buruk… Böyle gitmez, böyle giderse…