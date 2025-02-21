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BÜLENT TİMURLENK
21 Şubat 2025, Cuma BÜLENT TİMURLENK

Bedavaya şöhret yok

Avrupa Ligi'nde grupta her maçta kalende gol görüyor ve evinde Elfsborg'dan üçer gol yiyorsan, 4-1'in rövanşında ara transferden hiç katkı almadan turu geçmek mucizeden önceki duraktır. G.Saray'ın Avrupa macerası D.Kiev beraberliğiyle bitmişti. O maçı kazansa bu turu oynamayacak derbi öncesi maç trafiğini hafifletecekti. Büyük fotoğrafa bakalım. Geçen sezon Sparta Prag karşısında bozguna uğrayan, sezon başından kendini tatilden getiremeyip Y.Boys'a elenen ve Avrupa Ligi'ndeki 8 maçı da tabelada Rus ruletine çeviren Okan Buruk, lokaldeki müthiş galibiyet yüzdesine rağmen Avrupa kulvarında bir fiyaskodur... Alkmaar, G.Saray kalesine 11'i isabetli 26 hücum gerçekleştirdi, 2 gol buldu, 2 de topu direkten döndü. G.Saraylı futbolcuların istatistik tablosu karşısına geçip, boynunu eğip biraz olsun utanması gerekiyor. Elbette ki Osimhen ve 8 kurtarış yapan Günay hariç. Cuesta için taraftarına "Göreceksiniz" diyen ve Avrupa Ligi finali pastası kesmesiyle şöhreti bulan G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, ilk Divan Kurulu'na gelip mali kongrede kopyala-yapıştır ile G.Saray'ın 16. sıraya koyduğu Deloitte Raporu'nda neden ilk 30'da olmadıklarını sonra da Cuesta'yı nasıl 8 milyona aldığını büyüklerine anlatmalı, transferi cebinden karşılamalı. Yok öyle bedavaya şöhret! Derbiyi başka bir kadro ve kafayla oynayacak olan G.Saray, F.Bahçe'yi devirirse, sadece F.Bahçe'yi yenmeyeceğini biliyor elbette.

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