Olaylar Galatasaray'da hiçbir yöneticilik tecrübesi olmayan, menajerler marifetiyle transfer yapmaya çalışıp, eline gözüne bulaştıran, sıkıştığında da sırtını dayadığı GSİYAD'a güvenip G.Saray başkanına istifa tehdidinde bulunan İbrahim Hatipoğlu'nun eşrafıyla gülümseyerek kestiği, üzerinde 'Bu sene o sene' yazan Avrupa Ligi pastasıyla başladı. Futbol böyle şımarık adamları sevmez. İlk 8 şansını fikstürün son maçı olan Ajax'a bırakmak, yetmedi bir de üstüne play-off turunda omurgadan 3 adamı kaybetmek Okan Buruk'un takımı için play-off turunda koskoca bir hendekti. G.Saray'ın, Berkan'ın 11'de başladığı bir maçı kazanma ihtimali her zaman düşüktür. Hele bir de defans hattında ve hatta 3'lü defansla oynuyorsa. G.Saray, dün 3'lü başladığı, 4'lü devam ettiği oyunda ne diziliş olarak ne de taktik olarak ne oynadığını bilmeyen bir takımdı. Okan Buruk, maçtan önce 11'inin sızdırıldığından mustaripti. Ajax deplasmanı ve dünkü maç öncesinde yol geçen hanına dönen G.Saray kampında berberlerin futbolcu katında fotoğraf çekildiği, lobideki kalabalığın futbolcuları rahatsız ettiği, yetmedi böylesi kritik deplasmandan 3 gün öncesinde cezalı Torreira'nın doğum gününde vur patlasın çal oynasın diyen takımın 11'i sızsa ne olur sızmasa ne olur. İdeal 11'in sahada olmadığı doğrudur. Ancak teknik kadronun bu gevşek vidalarını başkan Dursun Özbek sıkmalı. Çünkü futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, Avrupa Ligi pastasını yiyor.