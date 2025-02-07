Takviminde pazar akşamı San Siro'da Milano derbisi, üç gün sonra da İtalya Kupası'nda yine San Siro'da Roma sınavı varsa ve sen Milano'dan İstanbul'a uçup ayağının tozuyla Gaziantep'e uçuyor, beraber hiç idman yapmadığın takım arkadaşlarının arasına tabelada 1-0 öndeyken karışıyorsan, yetmedi 3 gün sonra daha kendi taraftarının önüne çıkmadan Bolu yollarına düşüyorsan adının Alvaro Morata olması da yetmez. Lig, takım değiştirmek kadar ülkeye iklime de uyum sağlamak lazım. Morata, Madrid-Torino ve Milano günlerinden soğuğa alışık adam ama kötü zeminlere değil! Dün AZ Alkmaar ile ilk maçta Osimhen cezalıyken tek forvet oynayacağı bilinirken, Bolu'da soğuk havada ve buzlu zeminde sahaya çıktı. İspanyol forvet, kariyeri boyunca oyun disipliniyle hocalarının gönlünü kazanmış bir futbolcu. En uçta baskıyı yapacak her pozisyona hareketlendi, pas bağlantısında zaman zaman kendini sakınsa da oyunun içinde kaldı. Yedeklerle oynamak zordur. Çok top alamadı elbette ama takımının kazanamaması halinde veda edeceği kupada tabelada 1-0 gerideyken, aldığı güzel asisti iyi kontrol, usta bitiricilikle filelere yolladı. Morata'nın kalitesini anlamak için topa ilk dokunuşuna bakın. İyi kontrol etmişse de bakacağınız yer üç direk arası olsun.