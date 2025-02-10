Mertens'in pozisyonu penaltı değil… Buna pozisyonun içinde olan Adana Demirspor'un kaptanı Semih'ten daha fazla itiraz eden futbolseverler olmuştur ekran başında. Herkes kararın VAR'dan dönmesini bekledi. VAR sessiz kaldı. Morata'nın golünden 17 dakika sonra da Adana ekibi sahadan çekildi. Hakem, Mertens'in ayağını taktığını görmemiş olabilir. MHK Başkanı'nın koltuğunu korumak için Avrupa'nın çerçöp hakemlerini soktuğu VAR odasında oturan, bu pozisyonu nasıl süzemez.

TFF'nin geldikleri günden beri futbolu yönetemediğini söylüyorum. Başkanından yönetim kuruluna, MHK'sından sahadaki hakemlerine kadar hepsi fiyasko. Montella'lı yıllarda sporseverlerin maçlarını kaçırmadığı Adana Demirspor'u bu hale getiren, dün de takımını sahadan çeken Başkan Murat Sancak'tır. Hiçbir kulüp yetişkinlerin oyuncağı değildir. İki senede kulübün geldiği yer ortada. Bir ara da koltuğuna menajer Metin Korkmaz'ı oturtmuştu. Adana Demirspor taraftarı eriyen kadroyu, gözyaşlarıyla sezon başından bu yana izlerken kulübün başkanı hem medyada hem de sosyal medyada kendi şovunun peşindeydi. Evet pozisyon penaltı değil ama bu pozisyon sezon başından bu yana Adana Demirspor aleyhine çalınan ilk düdük değil. Bütün bunlar bir tiyatro diyerek bir sanat dalına ve emekçilerine hakaret edecek değilim. Adana Demirspor camiası, Sancak'tan bu kararın hesabını sormalı. MHK Başkanı ise sezon başından bu yana tüm rezaletlerin sorumlusu olup o koltukta oturmaya devam edecek. Cumartesi-Pazar günleri de maçlar sırasında VAR odalarının etrafında tur atacak. Ne güzel hayat ya!..