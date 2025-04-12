Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının gerisinde puan tablosunda 3. sırada yer alan sezonun flaş ekibi Samsunspor'un fikstürde lider için sert rakip olduğunu söylemek zamansız bir tahmin. Zaman ise şu; maç günü geldiğinde Samsunspor ne halde, G.Saray ne halde… Bunu aylar önceden bilen dün Ankara'ya kar yağacağını da bilir…

F.Bahçe'yi eleyip 4 gün iznin ardından tesislerine çekilen Okan Buruk'un takımı için bu deplasman, puan farkı üçe inmişken doğrusu büyük hendekti. Buruk, fabrika ayarlarına döndüğü 4-2-3-1 ile kalite farkını ortaya koyarsa ev sahibini tabelada teslim alırdı. Erken gelen gol öncesinde Samsun'un VAR'dan dönen golünün takımın vidalarını sıktığı kesin. Sonrasında oyunu kontrol edip topa yüzde 60 sahip olurken iki şeyi doğru yaptılar. Geriden oyun kurarken sahayı enlemesine mükemmel kullanıp rakibi koşturdular ve iki kanat Barış ile Yunus ikinci kulvara geçtiğinde beklerin hücumda önünü açtılar. Muslera'nın kalesine isabetli şut gelmeyen, Osimhen'in golüyle rakibin fişinin çekildiği oyunun Allegri'nin Juventus ile 5 şampiyonluk kazandığı tabelacı futbola selamı var. Sezonun ilk yarısının yıldızı Yunus'un bir gol, bir asisti sezon finaline gelirken mühim. Lemina'nın pozisyon bilgisi, ilk yarıdaki durgun Sara'nın ikinci yarıdaki devamlılığı ondan daha da mühim. Okan Buruk'un ustalık eseri bir 90 dakika izledik. Haftanın açılış maçını kazanıp ayaklarını uzatıp kalan maçları patlamış mısır yiyerek izleyebilir.