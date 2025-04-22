1- G.Saray artık yüzde 100 şampiyon oldu diyebilir miyiz?

Ortada 6 maç-18 puan varken yüzde vermenin manası yok. Gerçek şu; şampiyonluk forması F.Bahçe'ye bir beden büyük geliyordu. Oyun olarak içini dolduramayan Mourinho, Kayseri beraberliği ile de formanın bedenini XL'tan XXL'a çıkardı. Okan Buruk cephesinde ise kupada ezeli rakibini eledikten sonra üzerine şampiyonluk formasının tam oturduğu bir gidişat var. G.Saray'ın 1 maç hata yapma hakkı vardı, şimdi bu ikiye çıktı. Bir beraberlik, bir mağlubiyet bile kalan maçlarda G.Saray'ı şampiyon yapar. Ama bu demek değildir ki G.Saray bu puanları kaybedecek. Hepsini kazanmaya bakacak. F.Bahçe'nin bu moralle, geçen hafta sonu hakem kıyımına uğramış G.Antep deplasmanında, derbide, Başakşehir'de de işi zor.



ARTIK GOL DE YEMİYOR!

2- Konya-G.Saray maçı için yorumunuz nedir? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Favoriniz var mı?

Sezon başında G.Saray, Konya'da kazanırken çok zorlanmış, ev sahibi maçı 17 hücumla bitirmişti. İstanbul'da ise Konya'nın isabetli şutu yok. Elbette F.Bahçe'yi saf dışı ettikten sonra G.Saray'ın hedefi önce final, sonra kupayı kazanmak. Eyüp maçı pazar günü, Günay dışında zaten Barış Alper de cezalıyken Buruk'un rotasyon yapmasını beklemiyorum. Recep Uçar da finali hayal eden başarılı bir teknik adam. G.Saray'ın heybesinde son iki lig maçında kalesini gole kapatmış olmanın morali var. Bakalım ev sahibi olmanın avantajı karşısında G.Saray'ın tartışmasız kadro kalitesi farkı tabelada bir kez daha Okan Buruk lehine yazacak mı?