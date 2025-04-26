Trabzon insanının genlerinde var futbol yeteneği. Ama bunu bir sporcuya çevirmek, profesyonel futbola adım atmadan önce genç futbolcu yetiştirmek, önemli bir birikim ve maharet ister. Finale çıkan Trabzonlu kardeşlerimde büyük emekleri olan öncelikle elbette anne ve babalarına sonra bugünlere gelmelerini sağlayan her yaş grubundaki antrenörlerine, bu çocuklara bu imkânları tanıyan Trabzonspor yönetimine bir ülke insanı olarak teşekkürlerimi sunarım. Teknik kadro ve futbolculara bugünden şampiyon gözüyle bakıyorum. Finali kaybetseler de onlar böylesine üst düzey kulüplerin olduğu bir yerde final oynamaya hak kazanarak kalbimizin şampiyonu oldular zaten.