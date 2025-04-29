Böylesine özel bir final karşılaşmasında dizilişten, kadrodan, yapılan hatalardan ya da performanslardan önce gelen şeyler var. Öncelikle Trabzon şehrinin futbol tarihini yazan Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'i rahmetle anıyorum. Bu gençler dün final için santra noktasına yürüdüklerinde gerilerinde evine dönmüş 62 takım vardı.

Koca bir futbol ülkesi İtalya'nın devi Juventus'u, altyapısı her zaman parmakla gösterilen Atalanta'yı ve bir başka büyük kulüp Inter'i elediler. Yol uzundu, Salzburg bilindiği gibi gençler üzerine kurulu bir proje takımıdır. Bu güzel evlatlarımız onları da saf dışı edip Barcelona karşısına çıktılar.

Dün İspanyol gazeteleri bu finalin anonsunda manşetlerde Trabzonlu gençlerin sıra dışı performansına dikkat çekiyor ve eledikleri rakiplerin güçlerinin altını çiziyorlardı. Aynı yaş grubunda da olsalar takdir edersiniz ki La Masia'da yetişen çocuklar, alt yaş gruplarından itibaren bizden çok daha fazla maç yapıyor ve yabancı oyuncu yetiştirirken gençler kategorisinde bu avantajla fark yaratıyorlar. Gençler iyi mücadele ettiler, bireysel hatalar yapmadık mı yaptık, zaten hatalar gençler için var. Öğrenip, gelişecekler. Eminim bir gün çocuklarına anlatacakları en güzel futbol anısı 2025 Nisan'ında Barcelona ile final oynamıştık olmayacak. Çok daha fazlasını Trabzonspor'a ve Türk futboluna vereceklerdir. Tabelada kaç kaç kaybettiğinizin bir önemi yok, siz bizim kalbimizin şampiyonusunuz, eminim memleketinizde de şampiyon gibi karşılanacaksınız… Bize bu final gururunu ve heyecanını yaşatan teknik direktör Eyüp Saka ve öğrencilerinin emeklerine sağlık.