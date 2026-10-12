Çeyrek asırdır çalıştığın işte bile üç hafta izne gidip döndüğünde o hafta zor geçer… Biraz tembelleşmişsindir ya da masanda bekleyen dosyalar dağ olmuştur. Milli takım arası 20 gün olunca her takım ritmini kaybetti. Bu arada sakat olan Orkun'un ve sakatlanan Vlahovic'in dün maça 11'de başlaması önemliydi… Galatasaray deplasmanında kaybederken de Kocaelispor şunu göstermişti; bu rakibi yiyebilirsiniz ama dişiniz kırılır. Tribünlerle beraber iyi de başladı Beşiktaş. Futbol çokça geometri oyunu. Pas trafiğini kurarken de cepheden çektiğin bir şutta köşeye vurup, açıyı genişletip, kaleciyi gafil avladığında da… Orkun böyle bir adam işte. Nübel'in hatasında Selçuk İnan'ın takımı beraberliği buldu ama Tayfur'un amatörlüğe kaçan penaltıyı yaptırması, Kartal'a nefes verdi. Salih yüzde yüz isabetli oynuyor. Miretti çok koşuyor ama final toplarında isabetsizlikle boğuşuyor. Trossard da milli ara sonrası kendini bulmaya çalışıyor. Cerny'nin sakatlığı İtaliano'nun takımı için büyük handikap olur. İkinci yarıda Orkun başta olmak üzere milli mesaiden dönen oyuncuların yorgunluklarının ortaya çıkacağı kesindi. Ama bu beklenenden de erken oldu. İlk yarı yüzde 65 topa sahip olan Beşiktaş karşısında Kocaeli kendi yüzdesini 48'lere kadar taşırken puan alabilecek tehditkar bir oyun oynamaya çalıştı. İtaliano 70'ten sonraki değişikliklerle takımı şarj etmeye çalıştı. Kartal evinde firesiz gidiyor. Uzun aranın ardından sert bir rakip karşısında gelen 3 puan önemli. Ancak ekim ayındaki Avrupa mesaileriyle beraber İtaliano'nun elindeki kadro derinliğini çok efektif kullanması gerekiyor.