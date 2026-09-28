Euro 2032'deki ortağımız İtalya, kendisine Avrupa Şampiyonluğu kazandırmış Roberto Mancini ile ikinci dönemine sahasında Belçika mağlubiyeti ile başladı. Son 3 Dünya Kupası'na gidemeyen ve geçmişteki efsane yıldızlarının kalibresinde futbolcu yetiştirmekte zorlanan İtalya, Bursa'ya elbette tedirgin geldi. Çünkü bizden sonra cuma günü Fransa deplasmanına gidecekler. Montella, memleketinin takımına karşı elbette Fransa maçından farklı bir taktik ile sahaya çıkacak. Bu gruptaki 6 maç arasında topa daha fazla sahip olacağımız tek maç bugün Bursa'daki İtalya sınavı. Üretmekte zorlanan İtalyanlar karşısında Montella'nın dörtlü defansa dönmesini bekliyorum. Mağlubiyete rağmen, Fransa maçında Arda'nın kalitesi ile birleşen karakterli mücadele, eski günlerini arayan İtalya karşısında bizi favori kılıyor. Şampiyon İnter'in beyni Hakan Çalhanoğlu, Juventus'un en büyük starı Kenan Yıldız ve Benfica'dan sonra Beşiktaş'ta da sahada takımın patronu olan Orkun'un yokluğu, bu kez daha fazla hissedilecek. Bu 3 oyuncu da set oyununda kapalı defanslara karşı gerek dribbling, gerek adam eksiltme ve elbette kaliteli şut tehdidine sahip isimler. Bir diğer önemli nokta da İtalyanlar'ın 10 ismi Bursa'ya getirmeyip Belçika sınavındaki 11'in yarısını değiştirecek olmaları. Fransa maçında sarf edilen eforun ardından 72 saat sonra bizim 11'imizin pillerinin dolu olması gerekiyor. İtalyanlar ne kadar kaliteleri sorgulansa da ikili mücadelelerde her zaman ayakları yere sağlam basan futbolculara sahiptir. Son yıllarda Mario Gomez, İcardi, Mertens, Dzeko, Osimhen, İmmobile, Lukaku ve Vlahovic gibi İtalya Serie A'nın gol krallarını, büyük golcülerini Süper Lig'e getirdik. Maalesef tüm bu isimler Süper Lig'i sallarken bir yerli 9 yetiştiremedik! Bakalım, bizim İtalyan Montella bir zamanlar G.Saray'ın İtalyanı olan Mancini'ye karşı neler yapacak!