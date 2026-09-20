Kornerlerde orta sahada iki adam bırakan Galatasaray, İsmail Jaboks'un korner gibi taç atışına stoperlerini gönderip 10 kişiyle yüklenince amatör bir gol yiyerek başladı maça. Dolu tribünler, yeni teknik adam, Salah'ın golü... Bundan daha iyi başlangıç olmazdı Trabzonspor için. Orta sahada Fabinho'nun kesiciliğine karşı hayalet Sara ve dağınık Yunus ile Torreira'yı yalnız bırakan Galatasaray, iki kanadından medet umuyordu. Sane bir kez daha yanılttı. Auta attığı pozisyon, Okan Buruk'un takımı için kader anıdır. Trabzonspor, ön alan baskısından çıkabildiğinde Salah, virtüöz gibi sahadaydı. İkinci golde Saviolo'ya topu nefis aktardığında kademeye girmesi gereken Sane, pozisyonu seyirci gibi izledi. Derbide 2-0 gerideyken tecrübeli stoperin bireysel hata yaparsa fişiniz çekildi demektir.

Muhammed Salah, senfoni orkestrası yöneten şef gibiydi. Hat-trick yapıp, 1 golün de asistini yaparken topu her aldığında Galatasaray'ı paramparça etti. Okan Buruk, işler yolunda gitmediğinde panikleyen bir teknik direktör. 30 milyon Euro'ya alınan Batrakov'un onun listesinde olmadığı biliniyordu, o da bunu sahada yansıtıyor. Gördüğü kırmızı kart, mili ara sonrası Barcelona maçı. Galatasaray yönetiminde onun gitmesini dört gözle bekleyenler var. Dursun Özbek'i göklere çıkaran, Okan Buruk'a itibar suikastı düzenleyenler kimler. Trabzonspor ziyadesiyle hak edilmiş bir galibiyete imza attı. Salah ile birlikte Fabinho, Melih büyük maça damga vurdular.