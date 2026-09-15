Önce bir hatırlatma… Geçen sezon Fenerbahçe, Gaziantep'te 4-0 kazanırken, gollerin ikisi En-Nesyri, ikisi Talisca'dan gelmiş, F.Bahçe orta sahasında Alvarez ve İsmail oynuyordu. Dün Fransız Milli Takımı'nın geniş havuzunda da olsa kaliteleri ve tecrübeleri belli olan Kante ve Guendouzi ile sahaya çıkan İsmail Kartal, Asensio'nun yokluğunda Talisca'nın gönderilmesinin bedelini ödedi. Bu üçlüyle oynadığınız zaman topu bir an önce kanat oyuncularına ulaştırmanız, onların da Lukaku'ya pozisyon hazırlaması lazım. Oyuncular arasında mesafe o kadar büyüktü ki Gaziantep, pas araları ve ikili mücadele gücüyle kazandığı toplarla geçiş hücumlarında kaleye isabet ettiremese de çok daha etkili göründü. İlk yarıda Greenwood'un, Kerem'e attığı muhteşem pası ve onun da 'al da at' topunu akılalmaz biçimde dışarıya gönderen Guendouzi'nin, maçın kader anına imza attığını söyleyebiliriz. Gaziantep'in iki gollük pozisyonunda Brown ve Ake'nin müdahalelerinin altını çizmek lazım. F.Bahçe, Roma maçının son düdüğüyle Avrupa'da en formda takımlardan birine karşı verdiği iyi mücadelenin moralini bu deplasmana taşıması gerekirken, 4 gün boyunca İsmail Kartal kriziyle uğraştı. Benzer bir senaryonun Trabzon'da Fatih Tekke ile yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Elbette Kerem'in şutu ve Greenwood'un frikiği direkten dönmese, Fenerbahçe üç puanla ayrılabilirdi. Oğuz formdayken, Vedat gayet iyi oynarken ilk 11'i bozmak pek manalı değildi.