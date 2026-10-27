Başkanının "Ben mi verdim bu paraları Guendouzi ile Kante'ye" dediği orta saha ve "Aykut Kocaman'ı getiriyordum siz İsmail Kartal'ı istediniz" diye söylediği kulübedeki teknik direktörüyle Fenerbahçe gergin ve aynı zamanda sert bir futbolla başladı. İlk çeyrekte gördükleri sarı kartlar bunların tezahürüdür. Galatasaray ezber oyununu oynarken rakipten ön alan baskısı yemiyor ve topu iki kanadına taşıyıp rakibi imha etmeye çalışıyordu. İlk yarıdaki futbol Okan Buruk'un takımı adına sürklase bir oyundur. Fenerbahçe'nin tek bir şutunun olmadığı ilk 45 dakikada 11 hücum, 2 gol ve Greenwood ile Lukaku'ya top göstermeyen bir Galatasaray… İkinci yarıda Galatasaray maçın fişini çekecek üçüncü golün fırsatlarını da yakaladı. Fenerbahçe'yi derbiye sokan, İrfan Can'ın ekstra güzel golü oldu. Orta sahada Lemina-Torreira ve tüm bağlantılarda Batrakov, gollerin sahibi Osimhen'in ardından sahanın yıldızıydı. Sallai'yi de Yunus'u da Barış'ı da mücadelesinden dolayı alkışlamak lazım. Buruk'un fark bir iken üç oyuncu birden değiştirmesi, Osimhen'i de oyundan alıp dizilişi 4-6-0'a getirmesi riskliydi doğrusu. Galatasaray, Lille deplasmanında bulduğu havayı taraftarı önünde iyi futbolla sürdürdü. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın aylardır futbol oynamayan Mert Hakan'ı son kazandığı derbide sahada diye takımın en iyisi İrfan'ın yerine oyuna alması totemden başka bir şey değildir. Galatasaray derbiyi kazandı… Son düdükten sonra Kerem ve Mert Hakan ne kadar iyi Fenerbahçeli olduklarını çıkan arbedede ispatlamaya çalıştılar. G.Saray'ın ağır Trabzonspor mağlubiyetinin ardından taraftarına bir derbi galibiyeti borcu olduğunu maçtan önce söylemiştim. Bunu ödediler...