ERMAN TOROĞLU

Öyle bir maç ki, tam futbol dersi... Artısıyla, eksisiyle... Mesela; Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yürürken futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nin yüzü suyu hürmetine bazı şekilde yürüdüler. Ama "Yahu bu Beşiktaş çok güzel, müthiş oynuyor. İki sene evvelki Beşiktaş gibi oynuyor" dedirtemediler.

Bunu söylediğimiz zamanlarda özellikle bana kızdılar. Kalemşörleri, yorumcuları hep seyirciye pembe baktırdılar. "Kral çıplak" diyemediler.

Şunu diyebilirsiniz; "Yahu kardeşim bir maçta mağlup oldu, sen bu takıma haksızlık yapıyorsun."

Bakınız! Böyle diyenlere cevabım şu: Beşiktaş dün maçı zor da olsa alırdı. Peki önceki gece iki takımı seyrettik, Fenerbahçe ve Galatasaray... Dün gece iki takımı seyrettik Başakşehir ve Beşiktaş. Bunlar ligin ilk dördü... Kardeşim, elinizi vicdanınıza koyun, taraftarlık yapmayı bırakın. Bu dört takım arasında size en keyif veren takım hangisi? 10 kişi kalana kadar Başakşehir... Başakşehir'in oynadığı futbolda bir karakter var, bir çalışılmışlık var. "Beşiktaş'ın kadrosu geniş" diyoruz evet, iyi de bu kadar para yatırıyorsunuz ama kadronuzda bir tane Adebayor yok. Aslında Başakşehir için şu yorumu yapmak lazım: Adebayor ve çocukları...

Helal olsun! Belki şampiyon da olamayabilirler. Zaman zaman Başakşehir'in bazı maçlarda ideal futbolundan uzaklaştığını gördüm. Ama büyük maçlarda önemli eksiklerine rağmen, çalıştığı dersleri sahada nasıl ciddiyetle uyguladıklarını bize bastıra bastıra gösterdiler yine dün gece. Tebrikler Başakşehir... Maçın özeti bu! Hakem kardeşim Halil Umut Meler... Başakşehir'den Caiçara'yı ikinci sarı karttan çok rahat atıyorsun. Medel'i nasıl atamıyorsun? İşte burada şeytanlığın var. Sakın bu şeytanlığa devam etme. Kimse keriz değil. Senin yetiştiğin İzmir, biraz iklimi yumuşak, denizi olan bir yer. Ama futbol oyun kuralları bu kadar meltemi kaldırmıyor. Hafif sert rüzgarlar esecek. Ya o meltemi herkese aynı uygulayacaksın ya da birine meltem, birine poyraz yapmayacaksın! Sen cin olmadan şeytan oluyorsun, böyle devam edersen senden de bir halt olmaz.