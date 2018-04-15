ERMAN TOROĞLU

Küçükler golleri kaçırıyor, büyükler golleri atıyor, şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe takımı bildiğiniz gibi... Demir perde ülkesi futbolu oynuyorlar. Yani eski bir sistem, maçlarını da alıyorlar. Galip gelince de kimse sesini çıkaramıyor. Kazanan tüccar her zaman haklıdır. Göze hoş gelme ayrı bir olay. Keyif verme ayrı bir olay. O yok. Kimse de Fenerbahçe'den keyifli futbol beklemesin. Aslında klasik Aykut Kocaman taktikleri bunlar veya oyun şekilleri.

Sivasspor, Kayserispor, Göztepe, Akhisar'ın ligin birinci yarısında oynadıkları futbola bakın, bir de şimdiki hallerine. Rahatlayınca iş bitiyor.

Demek ki federasyonun önümüzdeki yıl galibiyete verdiği paranın sezon başı, sezon ortası ve sezon sonu gibi 3'e bölünüp artırılarak verilmesi gerekir. Yani maç cazip gelsin, puan cazip gelsin. Takımlar sermesinler. Ciddi bir şekilde bu işin üzerinde durulması gerekir.

İlk yarıda Fenerbahçe rahat rahat 2-0'ı bulunca ikinci devre "Ben işi götürürüm" dedi. Ama sarı-lacivertliler dün gece özellikle ikinci yarıda rakibe büyük fırsatlar verdiler. Bu şunu gösteriyor 2-0 onları rahata itti. Fenerbahçeli futbolcular için şöyle bir zorluk var: Şampiyonluk ipi onlarda değil, başkalarında. Kendileri oynuyorlar ama ligde son kararı diğer takımlar verecekler.