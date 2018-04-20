ERMAN TOROĞLU

Öncelikle hakem prosedürü çok iyi işledi... Fenerbahçe-Galatasaray maçında yardımcı hakem 5 dikişle maça devam etti. O maçın oynanmaması gerektiğini söylediğimde Digitürk'ten kovuldum. Bu tür maçları oynatırsanız, olayların önüne geçemezsiniz. Maç hükmen Beşiktaş'ın... Onun haricinde Fenerbahçe'ye, olaylara karışanlara ağır ceza gelir. Polis, seyyar kamerayla çekim yapıyor. Bu işten sarı-lacivertliler büyük zarar görür.

Başkanlık seçimi var... Bu maçın yarıda kalmasını isteyip, provakasyon yapmak isteyenler olabilir. Bunlar kendi içlerinde ayıklanacaklar. Aziz Yıldırım-Ali Koç mücadelesi yaparsan, Beşiktaş'ın suçu ne! Statlardaki olaylar, görmezlikten geline geline bu noktaya geliyor.

Hakem göstere göstere 'Bu maç yarıda kalır' dedi seyirciye... İlk yabancı madde atılınca, Mete Kalkavan, temsilciyi çağırdı. Temsilci gerekeni yaptı. Bir daha yabancı madde atıldı. Mete bu kez yardımcılarını çağırdı. Bir daha olduğunda kimseyi çağırmaz, girer içeri... Girerse de çıkmayacak. Bunu seyirci de bilmiyor. O yabancı madde atanı hemen tespit edip, stattan çıkaracaksın. İngiltere'de ben gözlerimle gördüm. Özel güvenlik iki kez uyardığı taraftarı üçüncüde polisle dışarı attı.

Şenol Güneş işi yatıştırmaya çalışıyordu. İyi niyetle yapıyordu bunu. Dünyaya rezil olduk. Her yerde bunlar izlenecek. Her şey Fenerbahçe'nin lehine. Yarım saat sonra finale kalacaksın. Beşiktaşlı oyuncular kendi içlerinde tartışıyor. Avantajın var ama bunu kullanamadın. Provokatörler iki dakikada bulunur, evlerinden alınır. Türk futbolunu bu hale getirenler kına yaksınlar.

Teknik olarak sarı ve kırmızı olma olasılığı fazla bir maçtı. Oyun 11'e 11 oynanırken, Beşiktaş'ın bariz üstünlüğü vardı. Oyuncu kalitesi farkı var. Kazanmaya da mecbur. Fenerbahçe'nin oyun şekli hep bu. Rakibi ortaya çekiyor, kenara indirmiyor. Ancak Beşiktaş Quaresma ile 10 kişi kalana kadar indi. Beşiktaşlılar biraz daha sinirliler. Caner'de sinirlilik var. Gerçi seyirci ıslıklıyor, normal.

Onları atanlar gerizekalılar. Çok net gerizekalılar. Hakem Mete Kalkavan, yardımcılarını yanına aldıktan sonra bir kademe daha var. Eğer hakemler, soyunma odasına gitseydi, dönmezlerdi. Fenerbahçe de hükmen mağlup sayılacaktı. Türkiye'de bunun bir gün olması lazım. Bu olacak ki, bir daha ders olacak ve sahaya yabancı madde atmayacaklar. Bunu atanlar belli. Kameralar olduğu gibi kimin attığını görüyor. İngiltere'de, Almanya'da bu olay olsa, o atanları tribünden çıkarırlar. Quaresma'nın kafasına bir kez daha yabancı madde gelse, hakemler soyunma odasına gidecekti.

11'e 10 iken ilk yarıda Fenerbahçe üstünlük kuramadı.

Pepe öyle girmeyecekti. Şimdi Türkiye ikiye bölünecek. Yüzde 50'si sarı, yüzde 50'i kırmızı diyecek.

Fenerbahçe hep böyle oynuyor. Kabız futbol... Adamı hasta ediyor!