ERMAN TOROĞLU

VAR sisteminde stüdyoda bulunan hakemler ne olacak? Onlar sahadakinden çok mu iyi? Sahada olan balta, daha sonra stüdyoda olacak. Dünya Kupası'nda çözemedikleri gibi yine çözemeyecekler. Bir de bunlar dünyanın üst düzey hakemleri... Gelin bakalım benim güzel ülkeme, kaç tane FIFA hakemin var? Kaç tanesi için bu maçı doğru idare edebilir, korkmaz; kaç tanesi için doğru idare edemez, korkar dersin. Buyrun cenaze namazına. Onu nasıl halledeceksiniz. Gördünüz ikili pozisyonlarda ne kararlar çıktığını. Beyler yıllarca ahkam kestiniz, "Oynat ileri, ver geri... Hakemlere çok ayıp oluyor" dediniz. O konuşan dilleriniz nerelere gitti. Sizin yıllarca göremediğinizi bilgisayarlarda bile sahtekarlık yapıp, "Topu sokayım mı abi, çıkarayım mı abi" diyen bilgisayarcılarda programlar yaptınız. Sizin yaptığınız o programlarla son model bilgisayarlarda 4 tane stüdyoda, 4 tane sahadaki hakemle yaptıklarını ben tuvalet kağıtlarıyla yaptım. Allah var, o tuvalet kağıtları bile son derece doğru karar verdiler. Neden? Yapana bak, yaptırana değil. VAR hakeminin faydası olacaktır. Daha da geliştirmek şartıyla. Ama kişilikli hakemler bulamazsanız size VAR da yaramaz. Neden? Hakemlere VAR'ı da YOK'u da öğretirsiniz. Faulü de gösterirsin, penaltıyı da anlatırsınız. Ama hakemin kişiliğini gelişteremezsiniz. Sonradan hakem olunmaz, hakem doğulur. Hakemlik kabiliyet işildir. 'Oynatalım Uğurcuğum'un adı 24 sene sonra VAR mısın YOK musun oldu. Evet beyler biz oynatalım derken sizler VAR mıydınız, YOK muyduz!

EY UKALALIK YAPANLAR...



NOT: Türkiye'de Riva Tesisleri'nde stüdyolar hazırlanıyor. 4 tane stüdyo olacak. Bütün dünya kupasında kullanılan tekniklerin tamamı orada kullanılacak. Mesela Sivas Stadı'nda çekilen görüntü yarım saniye gibi bir sürede stüdyoya gelecek. Türkiye'deki statlar da modern yapıldığı gibi Almanya gibi stüdyolara getireceğiz. Maçı idare eden hakemin işaret alıp, seyredeceği ekran tesisi o statlarda özel bir odaya kilitlenecek. Maçtan evvel statta uygun bir yere koyacaklar. Almanya'da statlar yeni olduğu için bunları yapabiliyorlar. İtalya'da statlar eski olduğu için bunlar statların içindeki stüdyolarda yapılacak. Yani bizdeki şartlar İtalya'nın çok daha önünde.