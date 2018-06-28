ERMAN TOROĞLU

VAR mı, YOK mu sistemi dünyadaki yardımcı hakemliği bitirecektir, bitirmiştir. Neden? Yardımcı hakemler neye bakarlar; top taca, auta çıktı mı, çıkmadı mı, pozisyon ceza alanı içinde mi, dışanda mı, top çizgiyi geçti mi geçmedi mi, pozisyon ofsayt mı değil mi?.. Bundan sonra ne olacak? Köşe gönderine koyacağın 4 kamera, ışık yakma sistemiyle hakemin karar vermesini sağlayacak. Top dışarı çıktıysa yeşil, çıkmadıysa kırmızı; gol olduysa yeşil, olmadıysa kırmızı yanacak. Hakemin de işi kolaylaşacak. O bayrağı sallayamayan, göstere göstere ofsaytı veren ya da veremeyen yardımcılarla uğraşmayacak. Milimetrik durumlar teknik olarak çok net görülüyor. Bunu da hallettik... Ben yıllarca oynatalım yaparken, "Yanlarım ağrıyor, yanlarım ağrıyor" diyordum çokca. Bazı yöneticiler, "Yalnız hakeme bakmayın, yanlara da dikkat edin" diyordu yıllarca. Ben de yanlarım ağrıyor diyordum. Geriye ne kalıyor hakem... Hakemi hiçbir zaman halledemeyeceksiniz. Hakem, fubolu biliyor mu, ne kadar biliyor. Hakem. futbolcunun yüz mimiklerinden, vücut dilinden, ikili mücadele sonucunu çıkarıyor mu? Vücut dilini kamera zor yakalar. Hakem futbolu bilirse işi kolaylaşır. Topun nereden nereye gideceğini, kendisine çarpıp çarpmayacağını, topun gidişine göre faul, penaltı olacağını bilir. Futbolu yutmuşsa sorun yok ama baltaysa bunları hissetmez.