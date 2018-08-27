ERMAN TOROĞLU

Maçın konuşulacak çok şeyi var ama kimse kusura bakmasın önce hakemden başlayacağım.

Bu tarz 'ezik hakemlerle' küçük takımların mücadele etme şansları çok zor. Kırılma anı 66. dakika; Antalyalı Drole tek başına pozisyona giriyor, ceza sahasına 2 metre var. Beşiktaş kalecisi Utku çıkıyor. Topla hiç alakası yok. Rakibini öyle bir indiriyor ki bırakın pozisyona teknik açıdan bakmayı, hiçbir şey olmasa sarı kart ve faul. Ama pozisyon net kırmızı ve faul.

Beşiktaş hakemin de itmesine rağmen kazanamadı. Peki neden? Futbolcular ve Şenol Güneş arasında hala bir şeyler var. Dakika 89; hakem 7 dakika verdi. Sen kenardan orta yapan Quaresma'yı çıkarıyorsun. Q7 soldan Antalya'nın başına bela ama Şenol onu çıkarıyor. Vardır ikisinin arasında bir hesap.

Onları ilgilendirir ancak iş sonunda Beşiktaş'ı ilgilendiriyor. Beşiktaş'ın bir ön tarafı var bir de arka tarafı. Peki ortası ne olacak? Şenol koşan Tolgay'ı oyundan çıkarıyor. Yürüyen Oğuzhan'ı oyunda tutuyor.

Beşiktaş'ta başlar ayak olmuş durumda, ayaklar baş. Teknik direktör başkana konuşuyor, başkan teknik direktörü fırçalıyor. Bazı futbolcuları sahada koşuyor, bazıları yürüyor!

Peki Beşiktaş'ın bu aciz haline ve takım olarak kötü defans anlayışına, yangın köpüğüyle yardıma kim koştu? FIFA hakemimiz Halis Özkahya. Yazıklar olsun. Yüzünden bile düdük çalarken belli oluyor kardeşim.

Kendini aldatırsın, kimseyi değil. Antalya'ya 7 sarı gösteriyorsun, haklı olabilirsin. Kamuoyunu aldatmaya kalkma.

En fazla 4 sarıdan sonra bu iş kırmızıya döner. Niye döndüremedin çünkü verdiğin kartlar dandik. Ezildin, yüreğin yetmedi.

Şimdi böyle götürürsünüz ama hakemliğiniz bitince ah-vah dersiniz. Bazılarınız gibi ağlaya ağlaya hakemliği bırakırsınız. Bu şartlarda Antalyaspor çıktı, çatır-çatır erkekçe top oynadı. Her şeye ve her engele rağmen kazandılar.