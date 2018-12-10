ERMAN TOROĞLU

Şunu diyebiliriz maç için; The End...

Yani filmin sonu... Filmin yönetmeni Ali Koç... Reji sorumlusu Comolli...

Başaktör Cocu... Yardımcı rolde Koeman...

Film büyük iddialarla vizyona girdi.

İlk başta herkes mutluydu, oynayanlar da seyredenler de... Ve pembe bulutların üzerinde uçuyorlardı. Çünkü bu film için yönetmen bir senedir çalışıyordu. Fakat film ilerledikçe seyredenler ve filmi çevirenler için olay Agatha Christie romanlarına benzemeye başladı. Film henüz bitmedi, ama Fenerbahçe bitti! Düşünün bu maçtan sonra lig bitecek olsa şu anda sarı-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig'e düşecekler.

Peki size bir soru; düşse ne olur? a) Federasyon tarafından düşme kaldırılır mı? b) Düşme kaldırılmaz Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig'de oynarsa bu ligin ihalesi yeniden mi yapılır? Çünkü bu ligde Fenerbahçe'nin bütün maçları full dolar.

İçeride dışarıda... c) Fenerbahçe'nin çoğu maçı gündüz oynanır. Bu da avantaj mı olur, dezavantaj mı olur onu bilemem. Ali Koç çok iddialı geldi iyi tamam da kendi kulübündeki tecrübeli insanları bile dinlemedi.

Telefon açanların telefonlarına bile dönmedi.

Ama duyuyorum ki babası sevgili Rahmi Koç'un bile telefonlarına dönmezmiş.

İyi güzel de sen telefonlara dönmezsen işte dün akşam olduğu gibi adamı böyle maç bitmeden geriye dönüş için havalimanına döndürürler!

Fenerbahçe için yazılacak hiçbir şey yok. Akhisar için var... Bir ilçe takımı... Zor günler geçirdiler. İyi işler de yaptılar geçtiğimiz yıllarda. Ama şu var, Akhisar'ın kimyası teknik direktör Cihat Arslan ile uyuşuyor. Bu net gözüküyor.

Akhisarlı oyuncular 2-0'dan sonra biraz daha dikkatli top kullansalar 4'e 5'e giderlerdi.

Tarihi bir farkı kaçırdılar. 2-0'dan sonra Fenerbahçeli oyuncular ortada top yapan Akhisarlı oyunculara bile müdahale edemediler.

'Ortada sıçan' durumuna düşmemek için. Filmin galası yapıldı, gösterime girdi, gişede çakıldı... Dün gece son perdeydi ve bitti! Şimdi bu sabahtan itibaren yeni bir filmin çekimine başlanacak.

Yönetmen aynı olacak, oynayanlar değişecek.

Bakalım ikinci film bize neler gösterecek?

Acaba yönetmen hâlâ burnunun dikine mi gidecek? "Ben bu işi çok iyi biliyorum, kimse karışmasın" mı diyecek? Tecrübeli insanlara danışmayacak mı? Merakla bekliyoruz.

Çünkü ikinci film de bu şekilde biterse, yönetmenin işi biter! Çok net!