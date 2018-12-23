ERMAN TOROĞLU

İKI senedir "Başkan, Şenol Güneş ve Yönetim" şeytan üçgeni rahatsızlığı, sonunda Beşiktaş takımının lastiğini patlattı. Bundan sonra Beşiktaş'ta dikiş tutar mı, kesinlikle hayır.. İkinciliğe oynayacaklar ama ona da 'iç huzur' müsaade edecek mi?

Dün geceki maç için teknik, taktik, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-4-2 hepsini yazmak hikaye, konuşmak da hikaye.. Kasımpaşa, Beşiktaş'ı çatır çatır yendi. Aslında fark az oldu. Beşiktaş, daha fazla topla oynuyor gibi gözüktü ama yalan rüzgarıydı. Futbolda doğru yerde, doğru zamanda topu kullanacaksın. Topla fazla eveleyip gevelersen, maçı kazanma şansın yok. Kasımpaşa fizik olarak da teknik olarak da taktik olarak da Beşiktaş'tan daha iyiydi.

Size dün geceki Beşiktaş'ı bir tek cümle ile anlatabilirim, eğer seyretmeyeniniz varsa; havası kaçmış gazoz gibiydi Beşiktaş, bu kadar basit!

Beşiktaş'ta patlayan bu lastik tamir olabilir mi? Bu iş biraz uzun süreceğe benziyor. Çünkü Beşiktaş Başkanı'nın şapkayı önüne koyup, bir de teybe plak koyup "Allahım ben nerede yanlış yaptım?" parçasını çalarak, aynaya bakması lazım.. Çünkü bu duruma gelmenin tek sorumlusu odur, kimse değil.

Bu tehlikeyi iki sene evvel söylediğimde bazı arkadaşlarım, "Abi, çok erken söylüyorsun bunları" demişlerdi. Ama bu tehlike, o zamanlardan başlamıştı. Hem de çok açıdan.. Yani Beşiktaş'taki sorun 'şeytan üçgeni..' Bakalım camia bunu nasıl halledecek.

Kasımpaşa bu havasını devam ettirirse, bazı oyuncular da maçın içinde biraz daha ciddi olurlarsa; Kasımpaşa seneye Avrupa'ya gider. Ama şu açıkça görünüyor, Kasımpaşa bu sezonu yukarılarda bitirir.

VAR, Allah'tan VAR.. Olmasaydı ne olurdu bir düşünün! Ama daha hâlâ bazı futbolcular akıllanmıyorlar. Kardeşim, VAR sahanın her tarafını gözlüyor.

Sen hücum ederken rakibe faul yapıyorsun, o top gidip gol oluyor, sonra da itiraz ediyorsun.

Bu arada Beşiktaş'ın attığı ve ardından iptal edilen ilk golde topu eliyle alan Lens'e, Cüneyt Çakır sarı kart göstermeliydi. Sanırım unuttu..