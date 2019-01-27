ERMAN TOROĞLU

G.Saray santrforsuz oynuyor diyoruz. Ama santrforsuz oynamaları onları bir başka oyun şeklinde itiyor. Takım olarak oynuyorlar. Gomis varken takım ona çalışıyordu. O da Allah var, tek vuruşları iyi yapıyordu. Galatasaray o oyun şeklinden, bu oyun şekline mecburiyetten döndü. Aslında göze hoş gelen hareketler de yapıyorlar. Top tekniği yüksek oyuncular var. Saha çok ağır. Bu da futbolcuların işin i bayağı zorlaştırdı. Bu tip zeminlerde bazı şeyleri yapmak değil, bazı şeyleri yapmamak önemli. Mesela kalecine topu atmayacaksın, mesela kalecin topla saçma sapan işler yapmayacak Muslera'nın yaptığı gibi. Topu uzun oynayacaksın, mümkün olduğu kadar yerden pas yapmayacaksın. Bir de her an bir hata bekleyeceksin. Mesela hücum eden takımın hücum eden oyuncuları faul yapmayacaklar. Çünkü defansın ne yapacağı belli değil. Kayabilir, düşebilir, ıskalayabilir. Bu tip maçlarda öne geçmek önemli. Bu fırsat Göztepe'ye geldi. Penaltı mıydı? Penaltıydı.

Penaltıyı atsa Göztepe maçı kazanabilirdi. Düşünün, İzmir'in sarı-kırmızılıları bir penaltı kaçırdı, iki topları da direkten döndü. Yani dün gece şans Galatasaray'dan yanaydı, Göztepe'den değil. Marcao transferi cuk oturmuş. Hem sol ayaklı, hem de çok şeyi düzgün bir oyuncu. Kumaş hemen belli ediyor.

Bu hafta maçlar bitince bir değerlendirme yaparız ama geçen hafta Fırat Aydınus'un Trabzonspor-Başakşehir maçında göstere göstere yediği haltlar, 18 puanlık lig haftasında nelere, bir VAR hakeminin koca lige nasıl tesir ettiğini gösterdi.

Bakınız! Bu haftaki maçlarda veya önümüzdeki 5-6 haftada bile hep Fırat Aydınus'u konuşacağız. Bir VAR hakemi bu haltı yiyorsa benim kafam hâlâ karışık kalıyor. Sağdan soldan bakıyorum bir arpa boyu ilerleyemiyorum. Sanki bir yerden emir almış da, bir şeyleri yerine getiriyor gibi VAR olayı vardı iki tane palamut gibi.