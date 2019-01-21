ERMAN TOROĞLU

İki ayrı stilde oynayan takım... Biri çok tecrübeli ve yaşlı, diğeri çok koşan ve genç... Topu daha fazla koşturan Başakşehir, daha etkili yerlerden oyuna sokan yine Başakşehir. Peki göze çok hoş gelen futbol mu oynuyorlar? Hayır... Ama ne öğretiliyorsa onu yapmaya gayret ediyorlar. Belli bir standartları var. Mümkün olduğu kadar topu ayağa oynuyorlar. Kaleci dahil kimse topa dan-dun vurmuyor.

Trabzonspor, gençlerden kurulu bir takım. Yeni bir yola çıktılar ve doğru da yapıyorlar. Bu mağlubiyet onları ters yönde etkilememeli. İyi bir yola girdiler aynen devam. Bu sene ilk beşte oynamaları lazım. Şampiyonluk baskısını hissetmezlerse de bu işi başarabilirler. Başakşehir yaşlı ama topu iyi gezdiriyorlar. Kendileri koşacaklarına, topu koşturuyorlar. Allah var ya gerekli yerde de koşuyorlar. Zaten o zaman da işi bitiriyorlar. İlk golde Arda, ikinci golde Robinho çok üst düzey asist yaptılar.

Peki bu Başakşehir, rakipleriyle aradaki puan farkının kapanmasına izin verir mi? İlk 6-7 maçta belli olacak. Bu maç 18 puanlık bir maçtı. Neden mi? 3 puan Galatasaray, 3 puan Malatyaspor, 3 puan Beşiktaş, 3 puan da Kasımpaşa. Etti mi size 12... Trabzonspor ile oynuyorsun o da senin rakibin. Bu maçla birlikte 18 puana çıkar. Eğer bu maçta Başakşehir berabere kalsaydı veya mağlup olsaydı o zaman çarşı tam karışacaktı. Başakşehir ilk 6-7 haftada arayı kapatmazsa zaten rakipleri birbirleriyle oynadıklarında işleri kolaylaşacak.



NET PENALTI...

Trabzonspor maça çok iyi başladı. Sahanın her yerinde pres yaptılar. 20 dakika Başakşehir istediği futbolu oynayamadı, oyunu kuramadılar ve bu arada çok top kaptırdı. Ama işte Trabzon'un burada gol bulması gerekirdi. Orada bulamayınca ilerleyen dakikalarda çok efor sarf ettiler. Bu sefer de Başakşehir oyunun kontrolünü iyice eline aldı. İkinci yarının ilk haftası olmasına rağmen 6 gollü bir maç, seyredenler için iyi bir maçtı. Çok kalite var mıydı? Hayır... Ama iyi mücadele vardı. Hakem Meler için şunu söylerim: Ceza alanı içinde birinci yarı Trabzonspor lehine bir penaltı pozisyonu var. Bence net penaltı... Hadi aklına yatmadı vermedin... Amma velakin; ikinci yarıda hemen hemen aynı iki pozisyonda faul çalıyorsan o zaman benim kafamı karıştırıyorsun arkadaş. Bu kadar basit...