ERMAN TOROĞLU

Trabzon'da önce bir bıdık çıktı Abdülkadir; şimdi ise ikinci Abdulkadir çıktı. Önce başkan Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ederim, sonra da teknik direktör Ünal Karaman'ı. Aynen devam, sonunda kazanacaksınız.

60 dakika iki takım da gerektiğinde oyunu daralttı, gerektiğinde açtı ve iyi yardımlaştı. Maç ortada sıkıştı kaldı. Kötü maç mı oluyordu? Hayır. Ama gol üretemiyorlardı. Sivasspor çok güzel bir gol attı. Ama gole sevinemeden golü yediler. Bundan sonra maç resmen Rus ruletine döndü. İki tarafın da orta alanı kayboldu, geriyle ilerisi arasındaki mesafe çok açıldı ve iki taraf da bol bol pozisyon yakaladılar. Trabzonspor, bu pozisyonları son 10 dakikada daha fazla yakaladı.

Özellikle Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bu kadar genç oyuncuyla, altyapıdan gelen oyuncuyla inanarak, güzel işler yapıyorlar, zaten yıllardır Trabzonspor'un işiydi bu altyapı. Ama onlar yanlış yola girdiler, saçma sapan transferler, bu işi bilmeyen yöneticilerle kulübü büyük bir borç batağına soktular. Trabzon için şampiyonluk rüyası henüz erken ama bu yolda devam ederlerse, bu yolun sonu çok uzakta olmaz. Ama önce Trabzon'un köküne güvenecekler, sonra dışarıdakilere.

Berabere kalır, mağlup olur Trabzon ama Trabzonspor bundan önceki yıllarda emekliler gibi top oynuyordu. Şu anda takım gibi oynuyorlar, daha önemlisi mücadele ediyorlar.

Nwakaeme için normal bir şey yazmamak lazım. İnanılmaz güçlü, fiziğini çok iyi kullanıyor, inatçı. Dün gece her şeyi yaptı. Ama Sivas'ın attığı golden önce rakibine yaptığı hareket faul. Hakem doğru karar verdi.

Eğer dün bu maç bu tarz oynandıysa, bu tarz tempo aldıysa ve statta ve dışardakiler bundan keyif aldıysa, hakemin payı büyük. Tebrik ederim. Ne gördüyse onu çaldı. Yüz ifadesinden net belli oluyor. Yakın çekime girince sağı solu oynamadı bazı abileri gibi.