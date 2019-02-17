ERMAN TOROĞLU

Dün gece maçın üçte ikisini Konya 10 kişi oynuyor. Konyasporlu oyuncu atılır mıydı?

F.Bahçeli oyuncu ile Konyalı oyuncu mücadeleye giriyorlar. F.Bahçeli oyuncu yüzü koyun yere düşüyor. Konyalı oyuncu da onun arka tarafından ona basmamak için mücadele ederken; bakın çok net söylüyorum yere düşen F.Bahçeli oyuncunun sol ayağı, havadaki Konyalı oyuncunun ayağına çarpıyor! Ve Konyalı futbolcu da mecbur oluyor, F.Bahçeli futbolcuya basmaya, Zaten basar basmaz da kurtarmaya bakıyor. Bunu sahada hakem olarak net göremeyebilirsiniz. Ama 'VAR'a gittiğinde de bunu çözemiyorsan eğer, futboldan nasibini almamışsındır.

Sonra Konya'nın aleyhine bir penaltı pozisyonu var. Jailson, topa kafa vuracakken Konyalı Zuta, suratına darbe geçiriyor. Yorumsuz, net bir penaltı! F.Bahçe'nin penaltısı güme gidiyor.

Hem de VAR'a bakarak!

Peki, dakika 12.. Skrtel, rakibine iki ayakla dalıyor. Önce sol ayak tabanı rakibin kava l kemiğine geliyor, sonra iki ayağını büküyor, sanki tarak kemikleri rakibe gelmiş, hareket tehlikesizmiş havası veriyor. Hakem de o pozisyonda sarı veriyor. Peki, sarı için VAR çağırmaz ama pozisyon net kırmızı, niye çağırmıyorsun?

Zaten işin saçmalığı da burada. VAR'lar artık maçı idare etmeye başladı, hakemin üzerine çıktılar.

Bakın yarım saatte sahada neler olmuş.

Bir takımdan oyuncu kırmızı kart görüp at-ı lacakken, rakip takımdan atılmış ve adamları 60 dakika 10 kişiye mahkum etmişsin.

Bunu yaparken, şunu mu düşündün Fırat bey; Skrtel'i atamadım, penaltıyı da vermedim; eşitledim! Eski ağabeylerinizin mantığıdır bu.. Artık VAR varken de bunları yapıyorsunuz ya, bence hepiniz yok olun, yapanlar gelsin. Siz daha çok komite gönderirsiniz, hatta siz federasyon da gönderirsiniz!