ERMAN TOROĞLU

SAHADA eyyam yapan hakemler VAR'ın başına geçtiklerinde eyyam yapmazlar mı? Kralını yapıyorlar.

Bakınız, 6-2'lik bir Antalyaspor- Beşiktaş maçı seyrettik.

Güzel goller oldu, tamam. Kalite sıfır… Hakem eksi 10! VAR eksi 10! Öyle pozisyonlar var ki benim kafamda kalan, yönetmen uyanıp o pozisyonu birkaç açıdan göstermiyor (Belki de yayıncı kuruluş mücadelede büyük takımlar kalsın diye kasıtlı göstermiyor, günahları boynuna). Bakınız, Beşiktaş hücum ediyor ve korner kazanıyor.

Atılan kornere geriden gelen Vida kafa vurmaya çalışıyor.

Vuramıyor, topu kaleci alıyor, degaj yapmaya çalışıyor. Vida topun önüne atlıyor ve degajı yaptırmıyor.

Burada 5 dakika duralım.

Vida'nın sarı kartı var. Bu pozisyonu ben yukarıdaki bir kameradan seyredebilsem yani kalecinin hücumcu arkadaşı rakiple teke tek mi kalmış, yanında oyuncu var mı onu görebilsem çok rahat sarı mı diye yorum yaparım. Çünkü sarı olsa kırmızı olacak. Bana onu göstermiyorlar. Şöyle bir yorum yapabilirsiniz, Vida aptal bir oyuncu değil… Demek ki geride bir tehlike gördü ki kaleciye o degajı yaptırmadı ama hakem olarak faraziyelerle, acabalarla karar veremezsiniz.

Elinizde kesin deliller yani görüntüler olmalı. Bülent Yıldırım'ın bu maçta 3-4 olayı daha var ama tekrara gelmedi. Bakınız beyler… Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım, Özgür Yankaya gibi isimlerle bu ligi yürütmek zor. Mesela yanlış değerlendirmeyin, Fırat Aydınus hakemlik için en iyi kumaş… Ama kafasındaki şeytan 10 üzerinden 10. Bülent Yıldırım hakem kalitesi olarak 10 üzerinden 6 ama kafasındaki şeytan 10 üzerinden 10. Özgür Yankaya… Hakem kalitesi olarak 10 üzerinden 3, kafasındaki şeytan olarak 6. Bu çocuğun kapasitesi bu kadar, kabiliyeti bu kadar, o yüzden şeytanı bile fazla kullanamıyor.

Bunlar benim görüşüm, kimseyi bağlamaz. Bilmiyorum, size anlatabiliyor muyum? Bir daha söylüyorum beyler, "Hakem de hata yapar, "Hakem de insandır" devri bitti. Artık makine var.

Kimse hikaye anlatmasın. Kocaman televizyonu koydular gözlerinin önüne… Daha bu gözünüze gözünüze sokulan şeyleri halledemiyorsanız o zaman bırakın yenileri gelsin. En azından bunlar genç, yaparlar diyelim.