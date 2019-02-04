ERMAN TOROĞLU

Cuma günü Fenerbahçe-Göztepe, cumartesi günü Alanya-Galatasaray, pazar gündüz Akhisar-Başakşehir akşam da Antalya-Beşiktaş maçlarını izledim. Ama televizyondan mecburen... Bu 8 takımın içinde futbol oyununa yakın, "Ben takımım" diyen bir tek Başakşehir'i gördüm. Hakem olarak da Alanya-Galatasaray maçını yöneten Alper Ulusoy...

Şimdi bana diyeceksiniz ki "Beşiktaş 6 gol attı, beğenmedin mi?" Çok net söylüyorum: "Beğenmedim." Biraz düzgün takıma karşı oynasalardı bu farkı onlar yerlerdi.

Yalnız burada bir de detay var: Maçın hakemi Bülent Yıldırım olmayacak. Maçı 90 dakika izler, pozisyonlara bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Vida sarı kart görüyor, gördüğü kart son derece doğru. Beşiktaş yeni bir santrfor bulmuş. Daha olmadan saçlarını maçlarını saçma sapan boyatan bir futbolcu. Vida'ya sarı kart gösteren Bülent Yıldırım'a bir şeyler söylüyor, bir de alkışlıyor. Bülent Yıldırım, hadi ne dediğini biz duymuyoruz ama alkışı görüyoruz. Seni alkışlıyor Bülent Yıldırım, Beşiktaş'ın çocuk futbolcusu... İşte onun için yıllardır bir halt olamadın.

Siyah-beyazlılar, defansı da iyi yapamıyor hücumu da... Aslında Ljajic ve Dorukhan iyi kumaş... Belli ki Kagawa da iyi kumaş... Ama düşünün ben 6 gol atan Beşiktaş'ı beğenmiyorum, 3 gol atan Başakşehir'i beğeniyorum. Neden?

Dün geceki maç kopuk kopuk oynandı. Beşiktaş girdiği pozisyonları gol yaptı, Antalyasporlular ise yakaladıklarını atamadı. Ama bir daha söylüyorum, dün akşamki Beşiktaş'ın aldığı skora bakarsanız önümüzdeki maçlarda sükut-u hayale uğrarsınız.

Şu gözüküyor ki ligimiz alttakiler ve üsttekiler diye ikiye bölünecek. Ama Başakşehir böyle giderse de alttakiler üsttekiler de olmayacak. Birkaç maça Bülent Yıldırım'ı verirseniz belki bir şeyler yapabilir. Bunu anlayan anlar. Anlamayan bakar! Kusura bakmayın!