DÖRT büyük takım yavaş yavaş akıllanmaya başladılar ama tam değil… Hala kaşıntı var. Bakınız, bir futbolcuyu sahada oynatmak istiyorsanız "Ben seni döverim, sana ceza veririm, seni tek ayak üstünde durdururun" gibi tehditlerle oynatamazsınız.

Neyle oynatırsınız? O futbolcuya yakın ayarda bir ismi kulübede tutarsanız o oyuncu zaman zaman kulübeye bakar. "Ben formdan düşer oynayamazsam, bu da benim yerime girerse ben bir daha forma yüzü göremem." Şimdi bu misali niye verdim?

Yıllardır oynatalım Uğurcum diye şimdiki VAR'ı ben yaptım.

Çalıştığım Digitürk'te yapılan transferlerin son derece hatalı olduğunu, yaşlı ve içi geçmiş futbolculara çok büyük paralar verildiğini, aslında bu paraların futbolculara değil, büyük kısmının yöneticilere ve aracılara gittiğini söylüyordum. Bu yorumlarım o zamanki yöneticilere ters geldi. Dediler ki, "Biz kulüpler olarak Digitürk'e para kazandırıyoruz, sizin yorumcunuz bizi kötülüyor, bunu kovun." Kovdular. Aziz Yıldırım'la birlikte Ertan Özerdem toplantı yaptılar birlikte. Erman Toroğlu gidecek, Türk futbolu kurtulacak. Ne oldu, hep terse geldik, Türk futbolu batağa girdi.

Şimdi bunları size niye hatırlatıyorum?

Hala daha saçma sapan transferlerle bu takımların düzeleceğini, şampiyon olunacağını, kamuoyuna anlatıyorlar bazıları… En kestirme yol da çıkış kalmadığı için hakem diyorlar hâlâ… Tamam, hakemlerin belli bir payı var, aşağıda onu da yazacağım ama esas olan ne biliyor musunuz beyler? Çok basit… Başakşehir üst üste iki sene şampiyon olsun, federasyondan ve UEFA'dan başarı primlerini götürsün, bakın o büyükleri yerden zor kazıyacaksınız.

Yani bu dört büyük takımın ıslahı aşağılardan bir takımın sağlam basa basa gelip şampiyon olması ve bunu devam ettirmesidir. Göreceksiniz, o günden sonra da Türk futbolu bir başka olacaktır.

Yıllardır Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için Türk futbolunun amiral gemileri dediler. O amiral gemilerindeki kaptanlar arkadakilerle beraber götürdüler, bataklığa soktular. Şimdi bankalardan yardım dileniyorlar. Takımların borçlarına bakıyorsunuz, dört büyüklerin borcu, borç tamamının yüzde 86'sı… Alın size amiral gemileri!

Nereye sokarsanız sokun.