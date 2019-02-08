ERMAN TOROĞLU

CANAN Karatay'ı yakaladığım zaman seyredip, dinliyordum… Acaba söyledikleri nedir diye.

Çünkü beslenmeyi severim, iyi bir gurmeyimdir. Yılların üreticisiyim, 20 yıl kadar da kabzımallık yaptım.

Hormonlu gıdalarla ilgili çok mahkemelere girdim ve Türk Kanser Derneği bana yaptığım mücadele nedeniyle plaket verdi. Bir tek de onu saklarım. Böyle bir girişten sonra takıldığım noktayı yazmazsam çatlayacaktım. Ey Karatay!

Eğer bundan önce anlattıkların da böyleyse sana olan inancımı sıfırladım. Futbolcunun günde bir, iki veya 3 idman yaptığı şartlar olur.

Müsabakaya çıktığı gün olur. Bunların hepsinin yeme içme olayı farklıdır. Biz futbolculuğumuzda bir parça bonfile ile pilav yerdik.

Şimdi sadece makarna veriyorlar.

Çünkü maç günü o kuzu etini vücut kaldırmıyor. Ya tam araştırıp konuşacaktın ya da bundan önce söylediklerinin hepsi çöpe gitmiş oluyor.

Zaten şaşırdığım nokta da şu: Tabii herkes futbolla uğraşacak kabulüm ama futbolun bu kadar dışında olup da bu kadar bilgiçlik taslayıp, ukalalık demeyeceğim ayıp olurlara lafım şu: Sırf söyleyeyim de toplumda olay olsun diye düşünüyorsan yazıklar olsun.