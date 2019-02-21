ERMAN TOROĞLU

Bir deli bir kuyuya taş atar, elli tane akıllı çıkaramaz.

Bunları yapan insanların futboldan nasibini aldığını zannetmiyorum.

Üst yarıdaki bölüm, zaten basketbol ve voleybola giriyor. Buna bir itirazım yok.

180 dereceyi hallettik. Tamamı 360 derece… Aşağıdaki 180 derece için hakemlere gönye falan verecekler mi? Hakemler VAR'ı çözemiyorlar, balta gibi görüntüyü çözemeyenler buna nasıl karar verecek?

Kaldı ki daha serbest bölge dedikleri yerlerde ben sana 6 çeşit penaltı yaparım. Futbolcuya vurur, eğilirim, tam bacağımın yanından geçerken elim gider topa… Ya da top gelir elime! Bu uygulama hayata geçerse, 6 ay içerinde tekrar değişir.

Etkin futbolculara sorun bunları… Şu anda futbolcular, hakemlerden daha iyi bilirler olayı. Onu size söyleyeyim:

Dünyada da bu böyle. Bugün Messi'den, Ronaldo'dan en kral hakem olur. Tabii ki yapacaklarından değil ama onlar neyin ne olduğunu daha iyi biliyorlar.

FIFA'yı yönetenler de biraz karışsın ortalık, bize de iş çıksın diye istiyor herhalde.

Allah razı olsun onlardan. Bize de iş çıkıyor onlar sayesinde!



Bel altı artık el sayılmayacak

Yeni kuralında saat modelini esas alan FIFA'da genel olarak artık bel üstündeki el temasları "elle oynama" kapsamında ele alınacak, bel altındaki temaslar ise "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek. Buna göre; artık futbolcunun elinin havada olup olmaması esas alınacak. Yeni uygulamada, topla temas anında saat 8-9 yönü ile 3-4 yönünde eller açılmışsa bu bir ihlal sayılacak. El sayılacak pozisyonlar: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 olarak gösterildi. Sayılmayacak pozisyonlar ise: 4, 5, 6, 7, 8 (Bu kural kasti elle oynama pozisyonu haricinde geçerli).