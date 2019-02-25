ERMAN TOROĞLU

Tuhaf bir lig maçı oynandı. Sarı-kırmızılılar, yeşilli takıma göre daha fazla hücum ediyor gözüktü ama rakip defansı açmak için yapması gerekeni yapamadı. Peki Akhisar oyunu çirkinleştirecek, vakit geçirecek bir şey yaptı mı? Hayır. Ya hakem? Hakem için şunu söyleriz: Saha ve seyirci avantajı deriz ya hani hakem buçuklu pozisyonların hepsini sarı-kırmızılıların lehine çaldı.

Galatasaray, hücum eder gözüküyor ama rakibin oynadığı şekle göre istenileni yapamıyor.

Niye? Akhisar, ceza alanı önünde bir huni yapmış. Galatasaray ise topu çizgilerine açmadan, aut çizgilerine inmeden hep göbekten girmek istiyor. Zaten rakibin istediği bu. Seni huninin içine sokuyor, orada boğuyor. "Peki attıkları gol ne?" derseniz, Lukac'ın inanılmaz hatası, Galatasaray'a 3 puanı getiriyor.

Şimdi sadede gelelim... Galatasaray uzun zamandır iyi değil. Bu tarz oynamaya devam ederlerse zaten zirveden uzaklaşırlar.

Galatasaray dün yüzde 100 kaleci hatasıyla kazandı. Yönetim elinden geleni yaptı.

"Transfer" dendi, "Santrfor" dendi... İki tane aldılar! Galatasaray, bu takımla bu futbolu oynuyorsa, bundan sonra hedefte bir kişi vardır.

O da Fatih Terim. Bu kadar basit!

Galatasaray hak etmediği bir şekilde bir üç puan kazandı.

Tabii hakemin de itmesiyle! Akhisar hücuma çıkıyor, öyle iki pozisyonda Akhisar aleyhine faul çalıyor ki alakası yok. Bir tanesinde Akhisar santrforu artık sinirlenip tebrik ediyor ve alkışlıyor, sonra da sarı görüyor.

Aslında hakemin utanması lazım. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali mağdur olana bir de sarıyı yapıştırıyor. Zaten başka türlü hakemlik yapamazlar, bu maçları onlara vermezler. Siz daha bekleyin. Daha neler göreceğiz, neler göreceksiniz neler!