ERMAN TOROĞLU

Maç bitti şimdi yazı yazıyorum. Sonra da 'Takım Oyunu' programına gireceğim.

Size çok fazla uzatmadan, kestirmeden söyleyeyim. Türkiye'de bu kabiliyetsiz hakemlere VAR geldi. Şimdiye kadar bunları kabiyetsiz zannediyordum.

Ama VAR geldikten sonra şunu görüyorum ki hem de çok net biçimde bunlarda karakter eksikliği var.

Her şeyi bir tarafa bırakın, maç şöyle bitmiş, böyle bitmiş. Emre Taşdemir elle kolla net bir penaltı yapıyor. Hakem Arslanboğa görmüyor. VAR'ın başındaki Cüneyt Çakır da görmüyor. Galatasaray'ın penaltı olan pozisyonunu hakem vermiyor ama Cüneyt Çakır hiç sektirmiyor.

Penaltıyı verdiriyor. Peki Çakır, Emre'nin elle oynadığı pozisyona niye çağırmıyorsun. Yemiyor değil mi! Skor hiç önemli değil. Maç devam ediyor.

Aynı Emre bir sarı kart görüyor. Dakika geliyor 73'e. Bu sefer net ikinci sarıyı görmesi lazım. Hakemden tık yok. Kenardan Fatih uyanıyor. Daha maç başlamadan Emre'yi oyundan alıyor. Yahu hakem insan olsa bundan utanır ya!!! Fatih diyor ki sana "Sen hakem değilsin arkadaş. Sen hakem olsan atardın." Şimdi sorarım Fatih Terim'e. Galatasaray'ın başında olmak kolay. Ey hoca. Küçük takımların başında olsaydın. 365 günün 350 günü ceza yerdin.

Ama maalesef Türkiye'de bu iş böyle.

Yani nasıl. Yersen. Yemezsen gargara yapacaksın.

Yahu hakemler utanın. Hem maçtan para alıyorsunuz hem VAR'dan. Sonra da kul hakkı çalıyorsunuz. Şunu unutmayın en ağır şey kul hakkıdır. Çünkü siz bunu göstere göstere yapıyorsunuz.

Galatasaray maçından 2 saat önce Başakşehir'i seyrediyorum. Kayseri'nin attığı gol net faul. Kayserili oyuncu bir serbest vuruş atılırken, Başakşehir kalecisinin üzerine gidiyor. Başakşehir kalecisi de topa doğru hamle yapmışken ona bir çakıyor bozuyor ve o pozisyon sonunda gol oluyor. Resmen çalışılmış bir pozisyon.

Daha orta gelmeden 7-8 metreden kaleciye bakarak koşuyor. Yani hedef kaleci.

Hakem ne iş yapar bilemem.

Dün şu net bir şekilde gözüktü...

1) Başakşehir'in maçını izledim. 2) Galatasaray'ın maçını izledim. Başakşehir, Kayseri'yi abartmıyorum 8-2 falan biterdi.

Başakşehir'in futboluna doyum olmadı.

Kendimi bir Avrupa takımı izliyormuş gibi hissettim. 1 saat sonra Galatasaray maçını izledim. Mevlam kayıra, saldım çayıra şeklinde top oynayan bir Galatasaray. Şahsi becerilerle maçı çevirdiler. Hakemin de yardımıyla. Yani Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor. Ve bu rezilliği resmen seyrediyoruz. Payı olanları Allah bildiği gibi yapsın.

Benim söyleyeceğim bu kadar.