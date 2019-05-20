ERMAN TOROĞLU

Galatasaray şampiyon oldu. Peki, Galatasaray'ı şampiyon yapan faktörler nelerdi? Galatasaray'ı üç olay şampiyon yaptı. 1- İstanbul'da oynanan Galatasaray- Konyaspor maçında VAR ve hakem faciası yaşandı. Ve o meşhur bildiri yayımlandı. Peki bu bildiriyi yayımlayanlar kimlerdi? Başakşehir Başkanı, Beşiktaş Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı… Bu filmin başlangıcı, o gündür. 2- Galatasaray kongresi… Galatasaray Başkanı'nı "Sen hırsız değilsin, namuslu bir adamsın. Galatasaray'ın paralarını iyi harcadın" dediler. Sonra bizim dediklerimizi yapmadın deyip idari olarak ibra etmediler ve Galatasaraylı futbolcular çok etkilendi. 3- Digiturk'ün 'Yılın Enleri'ni seçmesi oldu. Ne Trabzonspor'dan ne de Galatasaray'dan tek futbolcu vardı. Bu da onları hırslandırdı. Sonunda da bu şampiyonluk geldi. Abdullah Avcı sakın bahane bulmasın. 'Galatasaray Canavarı'nı yaratan maalesef kendisi oldu. 8 puan fark varken iki maç daha alsaydı dün gece bu canavar onu yutmayacaktı. Bütün bunlar üst üste gelince G.Saray şampiyon oldu.Tabii ki işin başka perde arkası da var: Galatasaray, gelecek 1 milyar TL civarındaki parayı iyi kullanırsa, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki farkı daha da açabilir. Onun için de Beşiktaş ve Fenerbahçe, Başakşehir'den yana omuz verdi. Çünkü bu ikisi önümüzdeki yıl Başakşehir'i badem yaparlardı. Hakemler mi? Bu senenin en kötüleri onlardı. Bütün takımların canına ot tıkadılar. Kimse çıkıp "Bana senden daha fazla haksızlık yapıldı" diyemez. Federasyon deseniz o da bir alem. Son hafta verilen cezalara bakın, rezilliği görürsünüz. Kulüplerde para yok. UEFA'nın beyzbol sopası hepsinin beyninde. Bütün bu gerginliğine rağmen Fatih Terim işi bırakmadı.

NOT: Galatasaray yönetimi stadın önüne Fatih Terim'in heykelini dikecekmiş. Bence Fatih Terim'in heykelinden önce bu sene stadın önüne Feghouli'nin heykelini diksinler.